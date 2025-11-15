YouTube TV beendet zweiwöchigen Blackout von ESPN und ABC

Die beiden Unternehmen Disney und Google einigten sich auf einen neuen mehrjährigen Carriage-Deal, sodass ESPN, ABC, FX, Freeform, Disney Channel und weitere Disney-Sender ab sofort wieder bei YouTube TV verfügbar sind. Der Blackout, der am 30. Oktober kurz vor Mitternacht begann, dauerte rund zwei Wochen und sorgte für massiven Ärger bei Abonnentinnen und Abonnenten zumal er mitten in einer heißen Phase des US-Sportkalenders stattfand.
Mit der neuen Vereinbarung erhält YouTube TV langfristig Zugriff auf das komplette ESPN-Portfolio, inklusive ausgewählter Inhalte aus dem neuen Streamingdienst ESPN Unlimited, der seit August als reines Sport-Abo verfügbar ist. Dieser Content soll bis Ende 2026 ohne Aufpreis für YouTube-TV-Bestandskunden in das Grundpaket integriert werden. Zudem darf YouTube künftig Bundle-Angebote mit Disney+ und Hulu schnüren und plant genrebasierte Pakete, in denen ausgewählte Disney-Sender ebenfalls enthalten sein sollen.
Disney-Chefs Alan Bergman, Dana Walden und ESPN-Boss Jimmy Pitaro sprachen in einem Statement von einem Deal, der die große Wertigkeit von Disney-Inhalten anerkennt. Google wiederum betonte, dass man den Wert des eigenen Angebots für Abonnenten sichern wolle und entschuldigte sich für den Ausfall. Der Neustart des Carriage-Deals knüpft an die vorherige Einigung aus dem Jahr 2021 an, als es bereits zu einem zweitägigen Blackout gekommen war.
