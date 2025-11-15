TV-News

Strafversetzung: ProSieben rechnet mit «Die Abrechnung» ab

von

Die völlig desolaten Quoten ließen nur ein Fazit zu: Alarmstufe rot.

Bei ProSieben startete die neue Sendung «Die Abrechnung  Der Promi-Showdown» ganz und gar nicht überzeugend. Nur ernüchternd niedrige 5,6 Prozent der Werberelevanten (0,21 Millionen) sahen sich die Geschehnisse mit an. Die Leute vor den TV-Geräten konnte die neue Reihe mit ihrer zweiten Folge linear in dieser Woche nun noch weniger mobilisieren. Im Gegenteil weiter verschlechterte 0,13 Millionen zu völlig desolaten 3,5 Prozent der Werberelevanten wurden eingefahren.

Quotenmeter schlussfolgerte in diesem Zusammenhang direkt: Damit ist die Sendung linear als heißer Absetzungskandidat zu betrachten, vielleicht laufen ab nächster Woche ja schon Filme. Nun ist klar: Genau so wird es kommen. Denn ab nächster Woche fliegt die neue Reality aus der Primetime und wird nur noch mitternachts (nach 01.00 Uhr) versendet. Die Primetime übernimmt am Donnerstag, 20. November, die Blockbuster-Wiederholung vom Willis-Werk «Das fünfte Element» aus 1996.

Auch auf den Sendeslot im Anschluss wird es übrigens zu Veränderungen kommen. Schließlich performte «Das Promi-Büßen» in den letzten beiden Wochen gar noch katastrophaler und schoss mit extrem indiskutablen 1,7 Zielgruppen-Prozent (0,02 Millionen) den größten Vogel ab. Auch hier hat ProSieben nun eingesehen, dass es keinen Sinn mehr macht, das Format linear zur Primetime auszuwerten und versetzt die Sendung auf 03.45 Uhr tief in der Nacht. Als Alternative läuft ab 22.55 Uhr nach Bruce Willis folglich ein weiterer Film und zwar «Alita: Battle Angel» aus 2019.

