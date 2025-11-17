TV-News

ZDF setzt «Nord Nord Mord» fort

von

Peter Heinrich Brix als Kriminalhauptkommissar Carl Sievers ermittelt im Fall einer toten Wäscherei-Inhaberin.

Krimi-Nachschub für das Zweite Deutsche Fernsehen: Ein weiterer Film der Krimireihe «Nord Nord Mord» mit dem Arbeitstitel "Sievers und der fliegende Wechsel" wird derzeit auf Sylt, in Hamburg und Umgebung gedreht. Die Dreharbeiten werden dort noch bis 4. Dezember 2025 andauern. Vor dem Hintergrund der sehr starken Einschaltresultate vor allem der über 50-jährigen verwundert die Produktion neuer Stoffe des Labels wenig.

Inhaltlich dreht übrigens dann darum: Franziska "Fanny" Schmitter, die beliebte und sozial engagierte Inhaberin der Wäscherei "Wisch Wasch Sylt", wird leblos zwischen frischer Wäsche in einem Firmenwagen aufgefunden. Kriminalhauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und seine Kollegen Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) nehmen die Ermittlungen auf.

Unter der Regie von Susanne Boeing spielen in weiteren Rollen Stephan A. Tölle, Victoria Trauttmansdorff, Anne Weber, Cordelia Wege, Bettina Stucky, Abenaa Prempeh, Mirco Kreibich, Alexander Wipprecht, Isabell Giebeler und andere. Das Drehbuch stammt von Berno Kürten. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge, Hamburg. Die Redaktion im ZDF hat Peter Jännert.

