US-Fernsehen

«Las Culturistas Culture Awards» kehren 2026 ins TV zurück

von

Bravo setzt weiterhin auf maximalen Popkultur-Wahnsinn und wird die Gala zurück bringen.

Die «Las Culturistas Culture Awards», moderiert von Comedy-Lieblingen Matt Rogers und Bowen Yang, feiern 2026 ihr TV-Comeback beim US-Sender  bereits zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal. Die Show wird zudem wie gewohnt am Folgetag auf Peacock verfügbar sein. Produziert und weltweit vertrieben wird die Awardshow von Lionsgate Alternative Television. Neben Rogers und Yang fungieren unter anderem Lauren LeMieux, Jonah McMichael und Olivia Gerke (3 Arts) als Executive Producer.

Die Preisverleihung gilt als eine der schrillsten und zugleich kreativsten Awardshows des Jahres. Mit über 100 Kategorien, von ikonischsten Popkulturmomenten bis zu herrlich absurden Nischen-Auszeichnungen, sowie Live-Performances und spontanen Star-Gastauftritten, feiern Rogers und Yang das, was sie selbst cultures most crucial moments nennen.

Rogers und Yang, die mit ihrem Podcast «Las Culturistas» eine große Fangemeinde aufgebaut haben, zeigten sich in ihrem Statement gewohnt ironisch-enthusiastisch: Diese Entscheidung ist offiziell ein Favorit für Best Decision Ever Made. Wir sehen uns bald  und kein Addison-Rae-Song ist sicher. Auch Bravo-Chefin Frances Berwick freut sich auf die Rückkehr und bezeichnet die Show augenzwinkernd als cultures biggest moment.

Kurz-URL: qmde.de/166405
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelJustin & Marshall Glaze sind bei Lifetimenächster ArtikelBravo bestellt neue Doku-Serie «Still Flipping Out»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Bravo verlängert «Below Deck» US-Fernsehen Bravo bestellt neue Doku-Serie «Still Flipping Out» US-Fernsehen Justin & Marshall Glaze sind bei Lifetime US-Fernsehen Netflix startet Dreharbeiten zu «The Hunting Wives» US-Fernsehen CBS stellt Midseason 2025/26 vor US-Fernsehen «New Years Rockin Eve» feiert Premiere aus Chicago US-Fernsehen «Optum Golf Channel Games»: Am 17. Dezember aus dem Trump-Resort

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung