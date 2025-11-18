«Las Culturistas Culture Awards» kehren 2026 ins TV zurück

Die «Las Culturistas Culture Awards», moderiert von Comedy-Lieblingen Matt Rogers und Bowen Yang, feiern 2026 ihr TV-Comeback beim US-Sender bereits zum zweiten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal. Die Show wird zudem wie gewohnt am Folgetag auf Peacock verfügbar sein. Produziert und weltweit vertrieben wird die Awardshow von Lionsgate Alternative Television. Neben Rogers und Yang fungieren unter anderem Lauren LeMieux, Jonah McMichael und Olivia Gerke (3 Arts) als Executive Producer.
Die Preisverleihung gilt als eine der schrillsten und zugleich kreativsten Awardshows des Jahres. Mit über 100 Kategorien, von ikonischsten Popkulturmomenten bis zu herrlich absurden Nischen-Auszeichnungen, sowie Live-Performances und spontanen Star-Gastauftritten, feiern Rogers und Yang das, was sie selbst cultures most crucial moments nennen.
Rogers und Yang, die mit ihrem Podcast «Las Culturistas» eine große Fangemeinde aufgebaut haben, zeigten sich in ihrem Statement gewohnt ironisch-enthusiastisch: Diese Entscheidung ist offiziell ein Favorit für Best Decision Ever Made. Wir sehen uns bald und kein Addison-Rae-Song ist sicher. Auch Bravo-Chefin Frances Berwick freut sich auf die Rückkehr und bezeichnet die Show augenzwinkernd als cultures biggest moment.
