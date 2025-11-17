«The Copenhagen Test» startet am Neujahrstag

TV-News

Simu Liu spielt die Hauptrolle in der neuen Serie. Auch Melissa Barrera und Sinclair Daniel wurden gecastet.

Sky beginnt das Jahr 2026 mit einem hochkarätigen Genre-Neuzugang:, eine neue achtteilige Spionagethrillerserie mit Simu Liu («Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings») in der Hauptrolle, ist ab 1. Januar 2026 komplett auf Sky und WOW abrufbar. Linear läuft die Serie ab 6. Januar auf Sky Atlantic  mit zwei neuen Episoden pro Woche. Produziert wurde «The Copenhagen Test» von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group.Die Serie erzählt die Geschichte des US-Analysten Alexander Hale (Liu), der feststellen muss, dass eine unbekannte Gruppe sein Gehirn gehackt hat  und damit Zugriff auf alles besitzt, was er sieht, hört und denkt. Hale sitzt zwischen den Fronten: Eine mysteriöse Behörde auf der einen Seite, die Hacker auf der anderen. Um zu überleben, muss er funktionieren wie eine perfekte Maschine  und gleichzeitig herausfinden, wem er überhaupt noch vertrauen kann.Neben Simu Liu sind unter anderem Melissa Barrera («Scream»), Sinclair Daniel, Brian dArcy James, Mark OBrien und Kathleen Chalfant zu sehen. Hinter der Serie steht Thomas Brandon als Creator, Co-Showrunner und Executive Producer. Jennifer Yale fungiert ebenfalls als Co-Showrunnerin sowie Autorin. Hollywood-Power bringt zudem James Wan («Insidious», «Aquaman») als Executive Producer über sein Label Atomic Monster ins Projekt ein.