Sky UK holt vier neue Comedy-Specials

Sky und der Streamingdienst NOW setzen ihre Comedy-Offensive fort und präsentieren ab Dezember eine neue Reihe exklusiver Stand-up-Specials britischer Top-Comedians. Den Anfang macht am 4. Dezember Jack Dee mit «Jack Dee: Small World», einem Live-Mitschnitt aus dem London Palladium. In gewohnt trockener Manier seziert Dee darin die alltäglichen Kuriositäten seines Lebens und beweist einmal mehr, warum er seit Jahrzehnten zu den scharfsinnigsten Beobachtern der britischen Comedy-Szene zählt. Kurz darauf folgt Katherine Ryan mit ihrem neuen Programm «First Born Daughter», in dem sie gewohnt pointiert über Ehe, Mutterschaft, Medienwirbel und echte Publikumsprobleme herzieht stets mit dem unverwechselbaren Mix aus Biss, Eleganz und radikaler Ehrlichkeit, der sie zu einer der markantesten Stimmen der modernen Stand-up-Landschaft gemacht hat.
Für 2026 kündigt Sky zwei weitere Highlights an: Harry Hill bringt mit «New Bits & Greatest Hits» eine Mischung aus brandneuen Nummern und Kultklassikern auf die Bühne, aufgezeichnet im frisch renovierten Soho Theatre Walthamstow. Anlässlich seines 60-jährigen Comedy-Jubiläums dürfen sich Fans auf eine Show freuen, die Hills anarchischen Humor in Bestform präsentiert. Außerdem kehrt Josh Widdicombe mit «Not My Cup Of Tea» zurück, das im Hackney Empire aufgezeichnet wird. Darin erzählt der «Last Leg»-Moderator von Partybags, «Strictly», Familienleben und der absurden Erkenntnis, ein direkter Nachfahre Heinrichs VIII. zu sein.
Alle Specials entstehen im Rahmen einer umfassenden Kooperation zwischen Sky und Off the Kerb Productions. Die Vereinbarungen wurden von Alex Wright (Sky) und Flo Howard (Off the Kerb) ausgehandelt. Zu sehen sind sämtliche Shows auf Sky Comedy und dem Streamingdienst NOW, der damit einmal mehr beweist, dass er die erste Adresse für aktuelle britische Stand-up-Produktionen bleibt.
