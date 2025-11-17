Bekannter Krimi-Schauspieler Felix Eitner tot

Köpfe

Besonders vertraut vorkommen könnte er aus «Polizeiruf», «Alles Klara», aber auch vereinzelten «Tatort»-Auftritten.

Der Schauspieler Felix Eitner (kleines Bild links), der durch zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen einem breiten Publikum bekannt wurde, ist verstorben. Wie die ZAV-Künstlervermittlung München mit Bezug auf seine Angehörigen verlautbarte, starb Eitner bereits am 8. November 2025 an seinem Wohnort Memmingen. Er erreichte bloß ein Alter von 58 Jahren. Die genauen Todesumstände wurden nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.Besonders vertraut vorkommen könnte der Mime den Zuschauerinnen und Zuschauern vor allem durch zwei ostdeutsche Polizistenrollen: Zwischen 2006 und 2009 verkörperte er im Schwerinerden Ermittler Markus Tellheim. Zudem spielte er in der Vorabendserie(20122017) den Hauptkommissar Paul Kleinert aus Quedlinburg, gemeinsam mit Wolke Hegenbarth.In etlichen weiteren Krimis war Eitner in erster Linie in Gastrollen zu sehen. Allein im «Tatort» tauchte er sechsmal in verschiedenen Rollen auf. In der «Der Alte» und in verschiedenem «Soko»-Vorabendserien tauchte er ebenfalls in einzelnen Episoden auf. Das erste Mal als Schauspieler im Fernsehen aktiv war er bereits im jungen Alter von 14 Jahren.