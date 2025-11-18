CBS stellt Midseason 2025/26 vor

US-Fernsehen

Neue Crime-Serien, «Survivor 50», Taylor-Sheridan-Ableger und Padma Lakshmi-Show.

CBS hat seinen Midseason-Plan für die Saison 2025/26 vorgestellt und setzt dabei auf eine Mischung aus starken Franchise-Erweiterungen, prominenten Neustarts und großen Live-Events. Ab dem 7. Januar beginnt der Sender mit neuen Programmen wie, einer True-Crime-Anthologie, die mittwochs um 22 Uhr startet. Ende Februar folgt mitdas nächste Serienprojekt von Dick Wolf, in dem Tom Ellis und Nick Gehlfuss in die Welt verdeckter Operationen eintauchen. Zu den ambitioniertesten Neuzugängen gehört außerdem, ein weiterer Ableger aus dem Taylor-Sheridan-Universum, in dem Luke Grimes erneut als Kayce Dutton auftritt. Für die Reality-Schiene plant CBS zudem mit Padma Lakshmis neuer Kochshow, die am 4. März Premiere feiert.Einen besonderen Schwerpunkt legt der Sender auf das 50. Jubiläum von. Bis zum dreistündigen Staffelstart am 25. Februar zeigt CBS zwei Wochen lang insgesamt zehn ausgewählte Kultfolgen aus der Geschichte der Reality-Show  alle mit Bezug zu Teilnehmenden der Jubiläumsstaffel. Zusätzlich prägen Live-Events wie die Golden Globes (11. Januar), die Greammy Awards (30. Januar und 1. Februar) sowie ein neues Super-Bowl-Werbespecial den Eventkalender der Midseason.Parallel dazu kehren zahlreiche etablierte Marken zurück: Die komplette «NCIS»-Schiene startet am 24. Februar neu, die Comedyblöcke um «The Neighborhood» und «Ghosts» gehen weiter, und am Freitagabend setzt CBS erneut auf «Sheriff Country», «Fire Country» und «Boston Blue». Auch der CBS-Hit «Tracker» erhält einen neuen Premium-Sendeplatz am Sonntagabend.