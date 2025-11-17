Neue Folgen: Neo macht «Sketch History»-Tag

Das ZDF hat den Zeitpunkt für die neue Staffel «Sketch History» verrraten: Beim wilden Ritt durch die Jahrhunderte geht es in den zehn neuen Folgen der vierten Staffel des Sketchcomedy-Formats unter anderem mit ABBA in den Proberaum, mit Frida Kahlo vor die Staffelei und auf Tuchfühlung mit Franz Josef Strauß und Helmut Kohl zum Beginn ihrer Karrieren. Alle zehn Folgen der neuen Staffel sind am Sonntag, 28. Dezember 2025, ab 20.15 Uhr in ZDFneo zu sehen und bereits ab Sonntag, 21. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.
Gelüftet werden die letzten großen Geheimnisse der Menschheit: Wie kam Albert Einstein auf seine Relativitätstheorie? Was trieb Bill Gates in seiner Garage? Und wie melden sich Mafiosi zur Darmspiegelung an? Das sind die Fragen, die gestellt werden sollen. Auch geben sich Barack Obama und Katharina die Große sich die Klinke in die Hand, John Lennon trifft auf Dr. Sommer, Jeanne D'Arc auf Robin Hood und Queen Victoria auf die Handwerker-Koryphäen Jürgen und Horst Kasallek.
Der 28. Dezember 2025 steht bei ZDFneo ganz im Zeichen der «Sketch History»: Bevor ZDFneo die 4. Staffel zeigt, bekommen Interessierte ab 12.55 Uhr eine Auswahl bekannter «Sketch History»-Folgen und ab 19.55 Uhr gibt die Dokumentation «Backstage - Sketch History».
