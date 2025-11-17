Primetime-Special läutet neue Watzmann-Staffel ein

TV-News

Die sonstige Vorabend-Serie ist erstmals im Hauptabend im Ersten im Einsatz.

Die ARD-Krimi-Seriekehrt Anfang nächsten Jahres mit einem Primetime-Special und einer anschließenden neuen Vorabend-Staffel zurück. Die Auftakt-Folge wird vom Umfang Spielfilmlänge aufweisen. Programmiert wird sie am Mittwoch, 7. Januar 2026 um 20:15 Uhr und ist damit erstmals im Hauptabend im Ersten im Einsatz. Der Film ist bereits ab dem 26. Dezember 2025 in der ARD Mediathek zu sehen. Die regulären Episoden am Vorabend tauchen schon im Vorfeld am selben Tag um 18:50 Uhr auf.Der 90-minütige Krimi mit dem Untertitel "Die Tränen der Madonna" soll tief in die Vergangenheit des Berchtesgadener Landes führen und die Ermittler mit einem Fall, der weit mehr ist als nur Mord konfrontieren. Konkret wurde ein Antiquitätenhändler erschossen aufgefunden. Aus seinem Geschäft fehlt ein wertvolles Gemälde: "Die Tränen der Madonna". Für Kommissar Jerry Paulsen (Peter Marton) kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt der berüchtigte Kriminelle Tarek Kristo (Luka Dimic) in Berchtesgaden auftaucht. Während Paulsen und Kollegin Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) getarnt als Gäste in einem Hotel ermitteln, gerät Beissl (Andreas Giebel) in Lebensgefahr...Katharina Leonore Goebel zum Hauptabendfilm: "Der Spielfilm gibt uns andere Möglichkeiten - was die Figuren oder die Komplexität des Falls betrifft, aber auch die Härte der Themen." Peter Marton ergänzt: "Es ist wie zum ersten Mal mit dem 1. FC Berchtesgaden in der Bundesliga zu spielen und das Gefühl zu haben, dass sich der ganze Ort darüber freut." In weiteren Rollen zu sehen sein werden Vanessa Eckart, Barbara Weinzierl, Leonie Brill, Nepo Fitz sowie Paulina Rümmelein, weitere Schauspielende übernehmen Gastrollen.