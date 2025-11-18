Bravo bestellt neue Doku-Serie «Still Flipping Out»

US-Fernsehen

Jeff Lewis wird in der neuen Show wieder als Designer, Radiostar und Unternehmer tätig sein.

Bravo bringt einen seiner kontroversesten und zugleich beliebtesten Reality-Stars zurück ins Programm: Jeff Lewis erhält mit(WT) eine neue Serie, die erstmals bei der BravoCon offiziell bestätigt wurde. Damit knüpft der Sender an den langjährigen Erfolg von «Flipping Out» an  allerdings mit einem neuen Twist: Diesmal ist das Mikrofon immer an. Hinter der Kamera steht 32 Flavors Entertainment.In «Still Flipping Out» begleitet Bravo den Designer, Unternehmer und Radiostar in einer Phase, in der berufliche Projekte, privates Chaos und seine unerschütterliche Offenheit unweigerlich kollidieren. Lewis jongliert zwischen seiner Show auf Radio Andy, seinem Design-Imperium und seinem Team, das seit Jahren versucht, seine Impulsivität mit stoischer Gelassenheit zu ertragen. Das Ergebnis: viel Humor, viel Drama  und noch mehr Jeff Lewis.NBCUniversal-Managerin Rachel Smith, EVP Unscripted, Lifestyle & Documentaries, betont den Kultfaktor des Reality-Veteranen: Jeff Lewis war immer kompromisslos er selbst  genau deshalb folgen ihm die Fans überall hin. Sein Mix aus Humor und wunderschönem Chaos hat sich weiterentwickelt. Seine Rückkehr fühlt sich weniger wie ein Comeback an, sondern mehr wie die Fortsetzung einer Geschichte, die wir nie beendet haben.