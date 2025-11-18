Justin & Marshall Glaze sind bei Lifetime

US-Fernsehen

Die Reality-Stars geben in einem Kurzfilm ihr Schauspieldebüt in Vaseline.

@officiallifetimetv #VaselinePartner After years of being mistaken as a player, did @Justin Glaze finally find the #LoveOfALifetime who will help him perform? Thanks to @Vaselines new and improved Cocoa Radiant Body Lotion, he may have found the queen of his heart ♥️ @Marshall ♬ original sound - LifetimeTV

Lifetime hat gemeinsam mit Vaseline ein ungewöhnliches Projekt gestartet: Für die aktuelle November-Romance-Reihe Love of a Lifetime veröffentlichte der US-Sender ein eigenes Social-First-Kurzfilmchen  mit zwei bekannten Reality-TV-Gesichtern in ihrer ersten Schauspielrolle. Justin Glaze («The Bachelorette», «Bachelor in Paradise») und sein Cousin Marshall Glaze («Love is Blind») stehen erstmals gemeinsam vor der Kamera und bilden das Zentrum einer Kampagne, die ebenso verspielt wie strategisch gedacht ist.In dem Clip, der exklusiv für Instagram, TikTok und YouTube produziert wurde, spielt Justin einen notorischen Player, der plötzlich sein romantisches Erwachen erlebt  ausgelöst durch einen simplen Griff zur Vaseline-Bodylotion. Die Szene, in der Justin an Marshalls Arm die weichste Haut seines Lebens berührt, ist bewusst als humorvolles Meet-Cute inszeniert und verknüpft die Handlung direkt mit Vaselines neuer Produktlinie. Die Marke hebt ihr überarbeitetes Lotion-Portfolio hervor, das auf Ultra Hydrating Lipids Technology setzt und mit Varianten wie Cocoa Radiant, Advanced Repair oder Lavender Calming verschiedene Hautbedürfnisse adressiert.Der Kurzfilm ist gleichzeitig Teil eines breiteren Lifetime-Programmfokus: Die Love of a Lifetime-Reihe zeigt im November mehrere Romance-Filme, darunter «Terry McMillan Presents: His, Hers and Ours» mit Taye Diggs sowie «Preach, Pray, Love» mit Karrueche Tran. Außerdem liefen «Friends and Lovers» nach dem Roman von Eric Jerome Dickey sowie das Toni-Braxton-Projekt «He Wasnt Man Enough».