Netflix startet Dreharbeiten zu «The Hunting Wives»

In der zweiten Staffel liegen künftig die Rechte bei Netflix. Bei der ersten Runde übernahm man die Serie erst kurzzeitig.

Netflix setzt den Thriller-Hit «The Hunting Wives» fort: Wie der Streamer bestätigt, haben in den USA die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen  und mit Sophie, Margo und Margos legendärer Wig sind die zentralen Elemente der Serie wieder am Set vereint. Staffel zwei erscheint als vollständig gebrandete Netflix-Originalserie künftig in nahezu allen Ländern, in denen der Dienst verfügbar ist. Damit weitet Netflix die Reichweite des Formats erheblich aus: Die erste Staffel war ausschließlich in den USA verfügbar und erreichte dennoch beeindruckende Werte mit über 20 Millionen Views in fünf Wochen sowie einer fünfmaligen Platzierung in den globalen Netflix-Top-10.

Neben den Hauptdarstellerinnen Brittany Snow, Malin Akerman und Jaime Ray Newman kehren auch Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit und George Ferrier zurück. Zudem wurden nun Karen Rodriguez und Hunter Emery als Serienregulars bestätigt, während Branton Box erneut als Sheriff Johnny in Gastrolle zu sehen sein wird. Die weiteren Cast-Neuzugänge sollen später bekannt gegeben werden.

Hinter der Serie steht weiterhin Rebecca Cutter («Hightown»), die als Creatorin, Showrunnerin und Autorin fungiert und gemeinsam mit Erwin Stoff (3 Arts) sowie Buchautorin May Cobb als Executive Producerin verantwortlich zeichnet. Die zweite Staffel umfasst acht Episoden und knüpft narrativ direkt an die turbulenten Geschehnisse der Auftaktstaffel an: Sophie und Margo sind zerstritten, doch neue Bedrohungen und alte Geheimnisse zwingen das toxische Duo erneut zusammen. Schnell stellt sich die Frage, ob die beiden dieses Mal die Jägerinnen sind  oder selbst zu Gejagten werden.

