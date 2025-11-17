TV-News

ARD alpha holt Kult-Stars zurück auf die Bühne

von

Wolfgang Ambros, Haindling, Patent Ochsner, The Hooters, Crash Test Dummies und Marla Glen stehen auf der Bühne.

ARD alpha macht die Festtage musikalisch: Am 25. Dezember (21:55 Uhr) und 26. Dezember (22:00 Uhr) zeigt der Bildungssender zwei extralange Ausgaben von «Back on Stage», die legendäre Konzertmomente der 80er- und 90er-Jahre aus der Münchner Alabamahalle und weiteren Kult-Locations zurückbringen. Die Specials feiern Musikerinnen und Musiker, die eine ganze Generation geprägt haben  und das in voller Konzertlänge.

Am ersten Weihnachtstag stehen Stars aus Österreich, Bayern und der Schweiz im Mittelpunkt. Mit dabei ist Wolfgang Ambros, einer der bedeutendsten Austropop-Künstler überhaupt, dessen Songs wie Schifoan oder Zwickts mi bis heute feste Bestandteile deutschsprachiger Musikgeschichte sind. Ebenfalls zu sehen: Haindling & Friends, die mit ihrer Mischung aus Weltmusik, Jazz, Pop und bayerischer Folklore seit Jahrzehnten ein unverwechselbares Klangbild prägen. Abgerundet wird der Abend von Patent Ochsner, der legendären Mundart-Band aus Bern, die seit den frühen 90ern immer wieder ausverkaufte Tourneen spielt und für Hits wie Bälpmoos oder Trybguet gefeiert wird.

Der zweite Weihnachtstag gehört den internationalen Acts. ARD alpha zeigt Auftritte der US-Band The Hooters, deren Mischung aus Rock, Folk und Pop in Songs wie All You Zombies und Johnny B weltweite Erfolge feierte. Aus Kanada sind die Crash Test Dummies dabei  bekannt für die unverwechselbare Bass-Stimme von Frontmann Brad Roberts und ihren Welthit Mmm Mmm Mmm Mmm. Den Abschluss bildet Marla Glen, die US-Soul- und Blues-Sängerin, die mit ihrer kraftvollen Stimme und Songs wie Believer in den 90er-Jahren zu einer europaweit gefeierten Live-Künstlerin wurde.


