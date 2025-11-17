ARD alpha holt Kult-Stars zurück auf die Bühne

ARD alpha macht die Festtage musikalisch: Am 25. Dezember (21:55 Uhr) und 26. Dezember (22:00 Uhr) zeigt der Bildungssender zwei extralange Ausgaben von «Back on Stage», die legendäre Konzertmomente der 80er- und 90er-Jahre aus der Münchner Alabamahalle und weiteren Kult-Locations zurückbringen. Die Specials feiern Musikerinnen und Musiker, die eine ganze Generation geprägt haben und das in voller Konzertlänge.
Am ersten Weihnachtstag stehen Stars aus Österreich, Bayern und der Schweiz im Mittelpunkt. Mit dabei ist Wolfgang Ambros, einer der bedeutendsten Austropop-Künstler überhaupt, dessen Songs wie Schifoan oder Zwickts mi bis heute feste Bestandteile deutschsprachiger Musikgeschichte sind. Ebenfalls zu sehen: Haindling & Friends, die mit ihrer Mischung aus Weltmusik, Jazz, Pop und bayerischer Folklore seit Jahrzehnten ein unverwechselbares Klangbild prägen. Abgerundet wird der Abend von Patent Ochsner, der legendären Mundart-Band aus Bern, die seit den frühen 90ern immer wieder ausverkaufte Tourneen spielt und für Hits wie Bälpmoos oder Trybguet gefeiert wird.
Der zweite Weihnachtstag gehört den internationalen Acts. ARD alpha zeigt Auftritte der US-Band The Hooters, deren Mischung aus Rock, Folk und Pop in Songs wie All You Zombies und Johnny B weltweite Erfolge feierte. Aus Kanada sind die Crash Test Dummies dabei bekannt für die unverwechselbare Bass-Stimme von Frontmann Brad Roberts und ihren Welthit Mmm Mmm Mmm Mmm. Den Abschluss bildet Marla Glen, die US-Soul- und Blues-Sängerin, die mit ihrer kraftvollen Stimme und Songs wie Believer in den 90er-Jahren zu einer europaweit gefeierten Live-Künstlerin wurde.
