Joko & Klaas veranstalten wieder Neujahrsgala

Ab Mittwoch fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in neuen Folgen «Joko & Klaas gegen ProSieben» ihren Arbeitgeber wieder jede Woche heraus und wollen sich 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung erspielen. Direkt zu Beginn des neuen Jahres muss das Duo dann im wahrsten Sinne des Wortes jedes Spiel für bare Münze nehmen. Zu sehen sein wird die «Neujahrsgala» von «Joko & Klaas gegen ProSieben» direkt Neujahr, Donnerstag, 1. Januar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
In jeder Spielrunde geht es am 1. Januar 2026 um Vorteilsmünzen, die mal gesetzt, mal erspielt werden können. Im Finale muss mindestens eine der Münzen verbleiben, um die Neujahrsgala zu gewinnen. Gelingt Joko & Klaas das, steht für ProSieben direkt zum Start des neuen Jahres mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen. Auch durch die Neujahrsgala führt natürlich Steven Gätjen.
Aus Sicht der Quoten kommt die Fortsetzung des neuen Brauchs durchaus nicht ganz selbstverständlich: Mit der ersten Version in 2025 ließ sich nur ein mäßiger Marktanteil von 10,4 Prozent für Joko & Klaas-Verhältnisse aufbringen die Marktführung wurde in dieser Kategorie klar verfehlt, zudem liefs schlechter als bei der Herbststaffel. Ob der zweite Versuch deutlicher in der Zweistelligkeit liegen wird, lässt sich bald ermessen.
