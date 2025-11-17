Zweite Staffel von «Hungry» kommt

Das Zweite Deutsche Fernsehen und arte haben die Verlängerung einer ihrer gemeinsamen Serien publik gemacht. In der zweiten Staffel der sechsteiligen Instant-Fiction-Dramedy «Hungry» kämpft die 17-jährige Ronnie (Zoe Magdalena) nach sechs Wochen stationärer Therapie dann nicht mehr gegen den Hunger, sondern gegen die Angst vorm Leben. Die erste Staffel der Produktion feierte im November 2024 bei Neo Premiere. Die Dreharbeiten zur zweiten Runde dauern noch bis November an.
Unter diesem Tenor soll die weitere Staffel stehen: Zwischen innerem Suchtdruck, Liebesdramen, Körperbildkrisen und emotionalen Turbulenzen droht die Verfassung der Hauptfigur laut Senderbeschreibung zu kippen doch die Frage bleibt: Kann Ronnie durchziehen und weiter heilen, oder kehrt sie zurück in die verlockende Sicherheit der Essstörung?
In weiteren Rollen sind Alessandro Schuster, Amadin Piatello, Daria Vivien Wolf, Saron Degineh, Felina Zenner, Evelin Schwarz, Minna Wündrich und Tülin Sezgin zu sehen. Die Serie entsteht derzeit nach den Drehbüchern von Zoe Magdalena und Madeleine Hartung in Köln. Regie führt Sorina Gajewski. Produziert wird im Auftrag des ZDF und ARTE von Network Movie GmbH (Produzentin: Bettina Wente). Die Redaktion im ZDF haben Michelle Rohmann und Elke Müller, die Redaktion bei ARTE Nardos Hagos und Julius Windhorst.
