Bravo verlängert «Below Deck»

US-Fernsehen

Neue Staffeln für drei Ableger  inklusive Thailand, Dubrovnik und einem Housewives-Crossover.

Bravo hält Kurs auf hoher See: Der Sender hat neue Staffeln für gleich zwei Hauptreihen des-Franchise bestätigt. «Below Deck» geht 2026 in die 13. Staffel, «Below Deck Mediterranean» in die 11. Runde  beide mit neuen Drehorten und beliebten Rückkehrern. Während «Below Deck Med» erneut mit Capt. Sandy Yawn und Chief Stew Aesha Scott in See sticht  diesmal vor der Kulisse von Dubrovnik, Kroatien  reist die Originalreihe für Staffel 13 nach Thailand, ein komplett neues Terrain für die Crew. Produziert wird das Franchise weiterhin von 51 Minds Entertainment (Banijay Americas).Noch bevor diese Staffeln starten, legt Bravo aber ein weiteres Highlight nach: «Below Deck Down Under»  Staffel 4 beginnt am 2. Februar 2026 mit einer 75-minütigen XXL-Premiere. Capt. Jason Chambers übernimmt erneut das Ruder der Luxusyacht Katina, unterstützt von Fan-Favoriten Chef Ben Robinson, Chief Stew Daisy Kelliher, João Franco und Sous-Chefin Alesia Harris.Der neue Schauplatz: Canouan, ein abgeschottetes Luxusparadies in der Karibik  zugänglich nur per Charterflug und Heimat zahlreicher Superreicher. Entsprechend hoch auch der Druck: In einer Franchise-Premiere chartert die komplette Besetzung der «Real Housewives of Salt Lake City» die Yacht und sorgt für Rekordansprüche an Küche, Service und Nervenstärke.