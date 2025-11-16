«Record of Ragnarok»: Netflix veröffentlicht Startdatum

Netflix hat den neuen Trailer zur dritten Staffel von «Record of Ragnarok» veröffentlicht. Das auf dem gleichnamigen Manga von Shinya Umemura, Takumi Fukui und Azychika basierende Anime-Epos kehrt am 10. Dezember 2025 exklusiv auf Netflix zurück. Die Produktion der neuen Folgen übernehmen erneut Yumeta Company und Maru Animation, Regie führt diesmal Kōichi Hatsumi.
In Staffel drei setzt sich der gnadenlose Wettkampf zwischen Göttern und Menschen fort das Schicksal der Menschheit steht weiter auf Messers Schneide. Nach einem schockierenden sechsten Kampf steht es 3:3, und der entscheidende siebte Kampf bringt neue Kämpfer, neue Mythen und eine noch größere Portion Pathos und Blutvergießen. Wenn Könige aufeinandertreffen und Ideale kollidieren, wird das Schicksal in epischen Duellen neu geschmiedet.
«Record of Ragnarok» (jap. Shūmatsu no Warukyūre) erzählt vom Rat der Götter, der über das Ende der Menschheit berät. Doch Walküre Brunhilde schlägt ein letztes Turnier vor: 13 Menschen aus der Geschichte treten gegen 13 Gottheiten an wer sieben Siege erringt, bestimmt das Schicksal der Welt. In den neuen Folgen wird der Konflikt noch brutaler, emotionaler und bildgewaltiger fortgesetzt.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel