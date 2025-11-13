Hazel Brugger bekommt eigenes «LOL»-Spin-off

TV-News

Am Donnerstag wurde die neue Amazon-Sendung bei der Bambi-Verleihung angekündigt.

Prime Video hat bei der BAMBI-Verleihung ein neues Spin-off angekündigt:, moderiert von Hazel Brugger. Damit bekommt die Schweizer Comedienne, die viermal selbst in «LOL: Last One Laughing» antrat, erstmals die komplette Gastgeberrolle  allerdings in einem Format, das klar jünger, digitaler und experimenteller ausgerichtet ist.Während das Original weiterhin von Michael Bully Herbig geführt wird und 2026 in seine siebte Staffel geht, setzt «LOL Next» ausschließlich auf Comedy-Talente aus Social Media. Zehn Creator, die auf TikTok, YouTube oder Instagram Millionen Follower erreichen, müssen sich in der verschärften Nicht-Lachen-Challenge beweisen. Der Grundsatz bleibt: Wer lacht, fliegt raus. Am Ende winken 50.000 Euro für einen guten Zweck. Das Spin-off besteht aus vier Episoden und kombiniert Stand-up, Impro, Rollenfiguren und schnellen Creator-Humor  alles eingefangen von über 40 Kameras, während Brugger aus dem Kontrollraum Sticheleien und Überraschungen einstreut.Produziert wird das Format erneut von Constantin Entertainment. Prime Video zeigt «LOL Next» im Jahr 2026 für alle Prime-Mitglieder ohne Aufpreis. Otto Steiner fungiert als Produzent und Anna Knieper ist als Executive Producerin. Die Sendung basiert auf «Documental» von Hitoshi Matsumoto.