Netflix zeigt die Weihnachtskomödie «Man vs Baby»

Netflix hat den offiziellen Trailer zur neuen Komödie «Man vs Baby» veröffentlicht. Darin schlüpft Rowan Atkinson erneut in seine Paraderolle als der unbeholfene, aber liebenswerte Tollpatsch Trevor Bingley, der diesmal nicht mit einer Biene, sondern mit einem Baby an seine Grenzen stößt. Nach den Ereignissen von «Man vs Bee» hat Trevor seinen alten Job als Haussitter eigentlich an den Nagel gehängt und arbeitet nun als Hausmeister an einer Schule. Doch als ihm über Weihnachten die Möglichkeit geboten wird, ein luxuriöses Penthouse in London zu hüten, kann er dem verlockenden Angebot nicht widerstehen.
Am letzten Schultag bleibt jedoch ein ganz besonderes Fundstück übrig: Das Jesuskind aus der Krippenspiel-Aufführung samt echtem Baby wird nicht abgeholt. Trevor nimmt es kurzerhand mit in seine Obhut, wo er nun gleichzeitig auf eine Luxuswohnung und ein Neugeborenes aufpassen muss. Das Ergebnis: Chaos, Missverständnisse und jede Menge Herz. Netflix beschreibt den Film als herzliche Mischung aus Weihnachtsstimmung, Pannen und britischem Slapstick. Zwischen zerbrochenen Christbaumkugeln, explodierender Babyflasche und hysterischen Nachbarn versucht Trevor, das Fest zu retten und entdeckt dabei ungeahnte Vatergefühle.
Die Serie ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Miniserie «Man vs Bee» aus dem Jahr 2022, die weltweit für ihre Mischung aus klassischem Atkinson-Slapstick und modernem Setting gefeiert wurde. Regie führt erneut David Kerr, das Drehbuch stammt von William Davies, der auch an der Originalserie mitwirkte. «Man vs Baby» startet am 1. Dezember 2025 weltweit auf Netflix.
