«Adventskonzert aus Dresden»: Besinnlicher Auftakt in der Frauenkirche

Am Sonntag, 30. November, um 17:55 Uhr überträgt das ZDF das diesjährige «Adventskonzert aus Dresden», das traditionell den musikalischen Auftakt in die Adventszeit markiert. Moderiert wird der festliche Abend erneut von Stephanie Stumph, die durch das Konzert in der eindrucksvoll illuminierten Frauenkirche führt. Die Sächsische Staatskapelle Dresden spielt unter der Leitung des britischen Dirigenten Nicholas Collon, der mit Werken von Bach, Berlioz und Mozart ein stimmungsvolles Programm präsentiert.
Zu den musikalischen Gästen zählen Geiger Daniel Hope, Sopranistin Elsa Dreisig und Tenor Benjamin Bernheim drei herausragende Stimmen der internationalen Klassikszene. Hope, der seit Jahren eng mit der Frauenkirche verbunden ist, interpretiert unter anderem Schönbergs Notturno für Geige und Harfe und Richard Strauss Morgen. Elsa Dreisig bringt mit der Arie Jeg beder for hver en vejfarende sjæl aus Peter Heises Oper Drot og Marsk einen berührenden dänischen Beitrag in das Konzert ein. Gemeinsam mit Bernheim und dem Staatsopernchor erklingt zudem Bachs und Gounods Ave Maria.
Ein weiteres musikalisches Highlight ist Bernheims Interpretation des klassischen Weihnachtslieds Cantique de Noël von Adolphe Adam. Ergänzt wird das Ensemble durch den Dresdner Kreuzchor, dessen Knabenstimmen dem Konzert eine besondere Festlichkeit verleihen. Zwischen festlicher Musik und moderner Besinnung erinnert die Sendung auch an die bewegte Geschichte der Frauenkirche einst zerstört, später als Symbol für Versöhnung wiederaufgebaut. Das Adventskonzert aus Dresden ist ab 10:00 Uhr auch in der ZDFmediathek abrufbar.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel