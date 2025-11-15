Netflix startet «All the Sinners Bleed»

Netflix hat gemeinsam mit Higher Ground (der Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama) und Amblin Television den Beginn der Dreharbeiten zu «All the Sinners Bleed» bekannt gegeben. Die düstere Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von S.A. Cosby und entsteht derzeit in Atlanta, Georgia. Im Zentrum steht Titus Crown, der erste schwarze Sheriff eines konservativen Countys im amerikanischen Bibelgürtel, der den Mord an einem Serienkiller aufklären muss und dabei nicht nur gegen das Böse in seiner Gemeinde, sondern auch gegen seine eigenen inneren Dämonen kämpft.
Die Hauptrolle übernimmt Ṣọpẹ́ Dìrísù («Gangs of London») als Titus Crown. An seiner Seite spielen Leila George, Daniel Ezra, John Douglas Thompson, Murray Bartlett, Nicole Beharie und Andrea Cortés. Hinter der Kamera steht Joe Robert Cole, bekannt durch seine Arbeit an «Black Panther» und «American Crime Story». Cole fungiert als Showrunner, Autor, Regisseur und Executive Producer und wird die ersten Folgen selbst inszenieren.
Autor S.A. Cosby, der ebenfalls als Executive Producer an Bord ist, zeigt sich begeistert: Ich bin unglaublich geehrt, dass Netflix, Higher Ground und Amblin an meine Geschichte glauben. Joe Robert Cole versteht genau die kleinen Nuancen und großen Themen, die ich mit meinem Buch ausdrücken wollte. Cole selbst beschreibt das Projekt als eine faszinierende Erkundung des Lichts und der Dunkelheit in uns allen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel