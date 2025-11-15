US-Fernsehen

Netflix startet «All the Sinners Bleed»

von

Basierend auf dem gefeierten Roman von S.A. Cosby erzählt die neue Serie von Schuld, Religion und einem Serienmörder im tiefsten Süden der USA.

Netflix hat gemeinsam mit Higher Ground (der Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama) und Amblin Television den Beginn der Dreharbeiten zu «All the Sinners Bleed» bekannt gegeben. Die düstere Thriller-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von S.A. Cosby und entsteht derzeit in Atlanta, Georgia. Im Zentrum steht Titus Crown, der erste schwarze Sheriff eines konservativen Countys im amerikanischen Bibelgürtel, der den Mord an einem Serienkiller aufklären muss  und dabei nicht nur gegen das Böse in seiner Gemeinde, sondern auch gegen seine eigenen inneren Dämonen kämpft.

Die Hauptrolle übernimmt Ṣọpẹ́ Dìrísù («Gangs of London») als Titus Crown. An seiner Seite spielen Leila George, Daniel Ezra, John Douglas Thompson, Murray Bartlett, Nicole Beharie und Andrea Cortés. Hinter der Kamera steht Joe Robert Cole, bekannt durch seine Arbeit an «Black Panther» und «American Crime Story». Cole fungiert als Showrunner, Autor, Regisseur und Executive Producer und wird die ersten Folgen selbst inszenieren.

Autor S.A. Cosby, der ebenfalls als Executive Producer an Bord ist, zeigt sich begeistert: Ich bin unglaublich geehrt, dass Netflix, Higher Ground und Amblin an meine Geschichte glauben. Joe Robert Cole versteht genau die kleinen Nuancen und großen Themen, die ich mit meinem Buch ausdrücken wollte. Cole selbst beschreibt das Projekt als eine faszinierende Erkundung des Lichts und der Dunkelheit in uns allen.

Kurz-URL: qmde.de/166324
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelBerent Zint über «Stabil»: Glück sind die kleinen Momentenächster Artikel«Adventskonzert aus Dresden»: Besinnlicher Auftakt in der Frauenkirche
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «John Cenas Last RAW»: Netflix zeigt das große WWE-Abschiedsevent live US-Fernsehen «Tell Me Lies»: Dritte Staffel startet im Januar 2026 auf Hulu US-Fernsehen FOX enthüllt Winterprogramm 2026 US-Fernsehen Roku bestellt vierte Staffel von «Honest Renovations» US-Fernsehen YouTube TV beendet zweiwöchigen Blackout von ESPN und ABC US-Fernsehen Jenny McCarthy plant Talkshow-Podcast US-Fernsehen «Elsbeth»: Zahlreiche Gaststars in den neuen Folgen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung