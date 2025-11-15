Jenny McCarthy plant Talkshow-Podcast

US-Fernsehen

Die US-Moderatorin entwickelt gemeinsam mit Warner Bros. Telepictures ein neues Format.

Jenny McCarthy wagt den nächsten Schritt in ihrer Entertainment-Karriere: Laut Variety entwickelt die US-Moderatorin gemeinsam mit Warner Bros. Telepictures ein innovatives Format, das klassische Daytime-Talkshow-Elemente mit dem Trendmedium Video-Podcast verbindet. Das Projekt, das derzeit unter dem Arbeitstitel «The Jenny McCarthy Show» entsteht, soll ganze 170 halbstündige Episoden umfassen und damit in direkter Konkurrenz zu etablierten Daytime-Formaten wie «The Jennifer Hudson Show» oder «The Kelly Clarkson Show» treten.

McCarthy will in lockerer Podcast-Atmosphäre über Promi-Gossip, Alltagsgeschichten, Selbsthilfe, Beauty und Wellness sprechen  mit Gästen aus Showbusiness, Wissenschaft und dem echten Leben. Auch Zuschaueranrufe und interaktive Segmente sind geplant. Jede Folge soll einem konkreten Thema folgen, das McCarthy am Herzen liegt. Ergänzt wird das Format durch wiederkehrende Auftritte ihres Ehemanns Donnie Wahlberg («Blue Bloods»), der in humorvollen Einspielern und Gesprächssequenzen zu sehen sein wird.

Produziert wird das Projekt von Telepictures, dem Warner-Bros.-Label, das hinter erfolgreichen Syndication-Formaten wie «Extra» oder «The Jennifer Hudson Show» steht. McCarthy fungiert selbst als Executive Producer und bringt damit ihre langjährige Talkshow-Erfahrung ein: Schon 2013 war sie Co-Hostin bei «The View», davor moderierte sie ihre eigene VH1-Show sowie ein tägliches SiriusXM-Radioprogramm  ebenfalls unter dem Titel «The Jenny McCarthy Show».

