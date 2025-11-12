Quotennews

«Mälzers Meisterklasse» hält sich

Fabian Riedner von 12. November 2025, 08:30 Uhr

In der Primetime holte das Format mit Mälzer leicht überdurchschnittliche Werte. Am Vorabend waren die Kochformate wieder sehr stark.

Vor acht Tagen startete «Mälzers Meisterklasse» mit lediglich 0,74 Millionen Fernsehzuschauern, und der Sender



Ab 22.15 Uhr wiederholte VOX «Hot oder Schrott  Die Allestester». Hubert und Matthias versuchen, mit einem futuristischen Beautyprodukt ihr Doppelkinn loszuwerden. Cornelia und Heidrun testen einen neuartigen Getränkekühler fürs Auto, und Steffi und Roland stechen mit einer ungewöhnlichen Hängematte in See. Dies wollten 0,49 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,15 Millionen erreicht, was zu 6,9 Prozent führte.



Bereits um 18.00 Uhr sahen 0,60 Millionen Menschen, wie Luca auf die 24-jährige Sarah traf. «First Dates  Ein Tisch für zwei» sorgte dieses Mal für 3,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen kam die Produktion aus Köln auf 0,16 Millionen und 7,9 Prozent. In einer neuen Geschichte kochte die 61-jährige Wienerin Petra ein Drei-Gänge-Menü. Die Hauptspeise bei «Das perfekte Dinner» bestand aus Wels mit Speck und Linsen. 0,94 Millionen Menschen lief das Wasser im Mund zusammen, der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent. 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige bekamen Hunger, der Marktanteil lag bei starken 9,9 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

