«Mälzers Meisterklasse» hält sich

Vor acht Tagen startete «Mälzers Meisterklasse» mit lediglich 0,74 Millionen Fernsehzuschauern, und der Sender VOX fuhr gute 7,5 Prozent Marktanteil ein. Doch das Format hat mehrere Schwächen und zu wenig Abgrenzung zu Dauerläufern wie «The Taste». Mälzer hatte seinen Mentor Gennaro Contaldo zu Gast, es waren 0,73 Millionen Menschen ab drei Jahren dabei. Der Marktanteil wurde auf 3,2 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen schalteten 0,31 Millionen ein, das führte zu 7,2 Prozent.
Ab 22.15 Uhr wiederholte VOX «Hot oder Schrott Die Allestester». Hubert und Matthias versuchen, mit einem futuristischen Beautyprodukt ihr Doppelkinn loszuwerden. Cornelia und Heidrun testen einen neuartigen Getränkekühler fürs Auto, und Steffi und Roland stechen mit einer ungewöhnlichen Hängematte in See. Dies wollten 0,49 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,15 Millionen erreicht, was zu 6,9 Prozent führte.
Bereits um 18.00 Uhr sahen 0,60 Millionen Menschen, wie Luca auf die 24-jährige Sarah traf. «First Dates Ein Tisch für zwei» sorgte dieses Mal für 3,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen kam die Produktion aus Köln auf 0,16 Millionen und 7,9 Prozent. In einer neuen Geschichte kochte die 61-jährige Wienerin Petra ein Drei-Gänge-Menü. Die Hauptspeise bei «Das perfekte Dinner» bestand aus Wels mit Speck und Linsen. 0,94 Millionen Menschen lief das Wasser im Mund zusammen, der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent. 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige bekamen Hunger, der Marktanteil lag bei starken 9,9 Prozent.
