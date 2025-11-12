Quotennews

«Sommerhaus der Stars» enttäuscht weiter

Fabian Riedner von 12. November 2025, 08:32 Uhr

Im Anschluss ging Mareile Höppner auf Sendung und versuchte mit Discounter-Marken zu punkten. In der Nacht gab es Sendezeit für die Klima-Shakira.

In der kommenden Woche läuft bei «Sommerhaus der Stars». Doch nun stand zunächst die neunte Folge auf dem Programm, die RTL+-Kunden bereits vorab streamen konnten. Zuletzt haben über eine Million Kunden diesen Dienst genutzt, sodass die Quoten im Fernsehen enttäuschten. In dieser Woche waren 1,14 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen gefunden, das führte zu 7,3 Prozent.



«Extra  Das RTL-Magazin» blühte im Anschluss nicht mit originellen Ideen auf. Einmal mehr gab es einen Eigenmarken-Check, geklaute Fahrräder standen im Mittelpunkt und Altersarmut in Deutschland. Die 90-minütige Sendung schnappte sich noch 0,71 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,19 Millionen, sodass man auf 8,0 Prozent kam.



Das «RTL Nachtjournal» lieferte um Mitternacht 0,45 Millionen Zuschauer, die Sendung holte sich 6,6 Prozent bei allen sowie 10,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Es wurden 0,15 Millionen junge Zuschauer eingefahren. Bei «RTL Nachtjournal Spezial: Die Klima-Shakira» wurde die Österreicherin Anja Windl eingeladen, die ihren Spitznamen der Boulevardzeitung Heute verdankt. Das Gespräch lockte 0,28 Millionen Menschen an. Mit 0,13 Millionen in der Zielgruppe wurden 10,8 Prozent erreicht.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

