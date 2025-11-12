«Sommerhaus der Stars» enttäuscht weiter

In der kommenden Woche läuft bei RTL das große Finale von «Sommerhaus der Stars». Doch nun stand zunächst die neunte Folge auf dem Programm, die RTL+-Kunden bereits vorab streamen konnten. Zuletzt haben über eine Million Kunden diesen Dienst genutzt, sodass die Quoten im Fernsehen enttäuschten. In dieser Woche waren 1,14 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen gefunden, das führte zu 7,3 Prozent.
«Extra Das RTL-Magazin» blühte im Anschluss nicht mit originellen Ideen auf. Einmal mehr gab es einen Eigenmarken-Check, geklaute Fahrräder standen im Mittelpunkt und Altersarmut in Deutschland. Die 90-minütige Sendung schnappte sich noch 0,71 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Unter den Werberelevanten waren 0,19 Millionen, sodass man auf 8,0 Prozent kam.
Das «RTL Nachtjournal» lieferte um Mitternacht 0,45 Millionen Zuschauer, die Sendung holte sich 6,6 Prozent bei allen sowie 10,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Es wurden 0,15 Millionen junge Zuschauer eingefahren. Bei «RTL Nachtjournal Spezial: Die Klima-Shakira» wurde die Österreicherin Anja Windl eingeladen, die ihren Spitznamen der Boulevardzeitung Heute verdankt. Das Gespräch lockte 0,28 Millionen Menschen an. Mit 0,13 Millionen in der Zielgruppe wurden 10,8 Prozent erreicht.
