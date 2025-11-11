Programm-Marken: «Temptation» & «Love Island» drehen auf - «Promi-Büßen» startet gemächlich

VOD-Charts

«Das Sommerhaus» bleibt unangefochtene Reality-Königin, während «Der Promihof» im Mittelfeld deutlich von den «Bergrettern» überholt wird.

In der Kalenderwoche 44 (27.10.-2.11.25) können sich gleich acht RTL-Marken in den Top 10 der privaten VOD-Charts platzieren. Dabei legen(1,05 Millionen) und(1,00 Millionen) gegenüber der Vorwoche nochmals zu und verbuchen erneut einen Kalenderwochen-Bestwert mit erstmals über 1 Millionen. Die Nachrichtenmarkebelegt mit 1,39 Millionen erreichten Menschen die Spitzenposition des VOD-Rankings aller Anbieter ebenso wie der privaten Anbieter.Im Weiteren geht der zweite Platz an, welches mit starken 1,38 Millionen nicht nur vor den anderen Realitys, sondern auch vor dermit 1,21 Millionen Kontakten liegt. Weitere Reality-Brands fallen demgegenüber etwas ab, halten sich aber auch auf einem vorzeigbaren Level.etwa bei 0,71 Millionen undbei ein Stück verringerten 0,62 Millionen. Noch etwas gemächlich in Tritt kommt Joyns, welches zunächst zum Start auf mittlere 0,41 Millionen kam - hier wird sich zeigen, ob die Luft nach oben in den nächsten Wochen noch ausgereizt werden kann.Deutlich überholt wurden die hinteren Realitys von einigen fiktionalen Inhalten vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos. Zu nennen sind hier gewohnter Weise dermit 1,06 Millionen Kontakten, aber auchvom ZDF, die mit erfreulichen 1,02 Millionen einsteigen. Im Talk-Bereich erwähnenswert unterwegs nochmit respektablen 0,69 Millionen. Eine gewisse Rolle spielt zwar noch, allerdings in Anbetracht 0,23 Millionen eine klar untergeordnete - hier scheint der Konsum über linearem Wege und zusätzliche nachträgliche Aufzeichnungen noch zu überwiegen, wenngleich geringere Streaming-Resonanzen auch mit den allgemeinen Abnutzungserscheinungen der Florida-Produktion korrespondieren können, die sich auch im klassischen TV beobachten lassen.