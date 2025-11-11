Programm-Marken: «Temptation» & «Love Island» drehen auf - «Promi-Büßen» startet gemächlich

In der Kalenderwoche 44 (27.10.-2.11.25) können sich gleich acht RTL-Marken in den Top 10 der privaten VOD-Charts platzieren. Dabei legen «Temptation Island V.I.P.» (1,05 Millionen) und «Love Island VIP» (1,00 Millionen) gegenüber der Vorwoche nochmals zu und verbuchen erneut einen Kalenderwochen-Bestwert mit erstmals über 1 Millionen. Die Nachrichtenmarke «ntv Nachrichten» belegt mit 1,39 Millionen erreichten Menschen die Spitzenposition des VOD-Rankings aller Anbieter ebenso wie der privaten Anbieter.
Im Weiteren geht der zweite Platz an «Das Sommerhaus der Stars», welches mit starken 1,38 Millionen nicht nur vor den anderen Realitys, sondern auch vor der «Tagesschau» mit 1,21 Millionen Kontakten liegt. Weitere Reality-Brands fallen demgegenüber etwas ab, halten sich aber auch auf einem vorzeigbaren Level. «Are You The One» etwa bei 0,71 Millionen und «Der Promihof» bei ein Stück verringerten 0,62 Millionen. Noch etwas gemächlich in Tritt kommt Joyns «Das große Promi-Büßen», welches zunächst zum Start auf mittlere 0,41 Millionen kam - hier wird sich zeigen, ob die Luft nach oben in den nächsten Wochen noch ausgereizt werden kann.
Deutlich überholt wurden die hinteren Realitys von einigen fiktionalen Inhalten vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos. Zu nennen sind hier gewohnter Weise der «Tatort» mit 1,06 Millionen Kontakten, aber auch «Die Bergretter» vom ZDF, die mit erfreulichen 1,02 Millionen einsteigen. Im Talk-Bereich erwähnenswert unterwegs noch «Markus Lanz» mit respektablen 0,69 Millionen. Eine gewisse Rolle spielt zwar noch «Wer stiehlt mir die Show», allerdings in Anbetracht 0,23 Millionen eine klar untergeordnete - hier scheint der Konsum über linearem Wege und zusätzliche nachträgliche Aufzeichnungen noch zu überwiegen, wenngleich geringere Streaming-Resonanzen auch mit den allgemeinen Abnutzungserscheinungen der Florida-Produktion korrespondieren können, die sich auch im klassischen TV beobachten lassen.
