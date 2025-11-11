Im September und Oktober 2025 zeigte RTLZWEI am Montagabend die Reportagereihe «Deutschland bei Nacht Schuften statt Schlafen». Die ersten beiden Episoden waren bereits am 21. Dezember 2023 ausgestrahlt worden, am 15. September 2025 wurde die erste Folge am Montagabend wiederholt. 0,41 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen dem Sender zu einem Marktanteil von 1,9 Prozent. Bei den jungen Menschen fiel das Ergebnis ebenfalls mager aus: Lediglich 0,16 Millionen fanden den Weg zu RTLZWEI und brachten 4,1 Prozent Marktanteil mit.
Sieben Tage später wurde die zweite Folge wiederholt, doch das Interesse der Fernsehzuschauer sank. Die Wiederholung brachte 0,31 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 1,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden nur noch 0,14 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 3,1 Prozent. Allerdings sollte es am 29. September besser aussehen, wenn die Verantwortlichen dann neue Geschichten aus dem Hut zaubern.
Die Premiere der zweiten Staffel lautete Nachts im Zoo und handelte unter anderem von Eva und Armin, die einen Swingerclub betreiben. Außerdem probte das Jägerbataillon 413 der Panzerbrigade Torgelow den Ernstfall. Der bunte Themenmix lockte allerdings nur 0,33 Millionen Menschen hinter dem Ofen hervor; der Sender angelte sich damit einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,15 Millionen verbucht, 3,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.
Am 6. Oktober ging die zweite neue Folge von «Deutschland bei Nacht Schuften statt Schlafen» on air. Für Stripperin Kate fängt die Schicht in einer Frankfurter Tabledance-Bar an. Dort tanzt sie erotisch männliche Übergriffe sind keine Seltenheit. Aber auch die Geschichte einer Tierklinik in Rostock wurde gezeigt. Diesen Themenmix fanden 0,31 Millionen Menschen ab drei Jahren spannend, 0,14 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Doch sowohl die 1,3 Prozent bei allen als auch die 2,9 Prozent bei den jungen Menschen waren eindeutig zu wenig.
Im Finale Der Türöffner war nicht nur Kadir mit seinem eigenen Schlüsseldienst zu sehen, sondern es musste für RTLZWEI wieder frivol hergehen. Aus diesem Grund gab es auch die Geschichte des FKK-Clubs Van Goch, wo erneut Trubel herrschte. Ulla kümmert sich hier um die Frauen, die dort ihr Geld verdienen wollen. Mit 0,34 Millionen Zusehenden wurde die zweitbeste Reichweite geholt, allerdings wurden nur 1,3 Prozent Marktanteil gemessen. In der Zielgruppe wurden 0,15 Millionen verbucht, der Marktanteil blieb mit 2,8 Prozent enttäuschend.
«Deutschland bei Nacht Schuften statt Schlafen» ist für RTLZWEI kein Erfolg. Die fünf Teile erreichten im Durchschnitt 0,34 Millionen Zuschauer und erzielten 1,5 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten standen lediglich 0,15 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 3,3 Prozent. Vielleicht sollte RTLZWEI bei seiner Paradis-Disziplin bleiben Arbeitslose zu filmen. Das bringt höhere Quoten.
