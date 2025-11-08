«Baby Reindeer»-Produzent wechselt zu Left Bank Pictures

Der preisgekrönte Produzent Matt Jarvis, zuletzt verantwortlich für den Netflix-Erfolg «Baby Reindeer», schließt sich dem britischen Produktionshaus Left Bank Pictures an. Dort wird er künftig als Executive Producer arbeiten und zusätzlich vorübergehend die Rolle des Acting Creative Director übernehmen, während Sian McWilliams in Elternzeit ist. Jarvis berichtet direkt an Charlotte Moore, die ehemalige BBC-Content-Chefin, die seit diesem Jahr als CEO an der Spitze des Sony-Tochterunternehmens steht.
Jarvis soll bei Left Bank die kreative Entwicklung neuer Projekte vorantreiben und gemeinsam mit dem Führungsteam das bestehende Portfolio weiterentwickeln. Aktuell produziert das Unternehmen unter anderem die Serien «This City Is Ours», «Dear England», «The Lady», «Outlander: Blood of My Blood» und «Department Q». Charlotte Moore bezeichnete Jarvis als einen der talentiertesten Executives der britischen Fernsehbranche und lobte seinen außergewöhnlichen Erfolgsausweis bei hochwertigen Serienproduktionen.
Vor seinem Wechsel zu Left Bank arbeitete Jarvis mehrere Jahre bei Clerkenwell Films, wo er unter anderem an der BAFTA-prämierten Serie «Misfits», der Rom-Com-Serie «Cheaters» und zuletzt an «Baby Reindeer» beteiligt war, die weltweit auf Netflix für Aufsehen sorgte und mit mehreren BAFTA-, Golden-Globe- und Emmy-Auszeichnungen geehrt wurde. Jarvis sprach von großer Vorfreude, künftig eng mit Charlotte Moore zusammenzuarbeiten und die kreative Zukunft von Left Bank Pictures mitzugestalten.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel