ABC feiert 40 Jahre «Golden Girls» mit großer «20/20»-Sonderausgabe

Der Fernsehsender hat am 11. November eine Spezialausgabe geplant. Unter anderem ist die Serienschöpferin Susan Harris dabei.

Zum 40. Jubiläum der Kultserie «The Golden Girls» widmet ABC dem Sitcom-Klassiker am 11. November eine einstündige «20/20»-Spezialausgabe, die am Folgetag auch auf Disney+ und Hulu zu sehen ist. Unter dem Titel «The Golden Girls: 40 Years of Laughter and Friendship  Special Edition of 20/20» blickt die Dokumentation auf die Entstehungsgeschichte und das kulturelle Vermächtnis der Serie, die vier ältere Frauen ins Zentrum rückte  und damit Hollywoods Jugendfixierung der 1980er-Jahre herausforderte.

Das Special bietet neue Interviews mit Serienschöpferin Susan Harris, Produzent Tony Thomas und Regisseur Terry Hughes, dazu bislang unveröffentlichtes Material aus Proben, Outtakes und privaten Momenten vom Set. Auch prominente Fans wie Sheryl Lee Ralph, Kelly Ripa, Laverne Cox, Erika Alexander, Pamela Adlon und Mario Lopez kommen zu Wort. Sie erzählen, warum «Golden Girls» bis heute Maßstäbe für Humor, weibliche Freundschaft und gesellschaftlichen Fortschritt setzt.

Seit dem Serienstart 1985 wurde das Format zum internationalen Phänomen: Mehr als eine Milliarde Streamingstunden auf Disney+ und Hulu belegen den anhaltenden Erfolg. Alle sieben Staffeln sind derzeit in voller Länge verfügbar. In Deutschland lief die Serie zwischen 1990 und 1994 im Ersten. Zunächst am späten Freitagabend, dann am Dienstag um 22.00 Uhr.

