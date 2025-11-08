US-Fernsehen

«Prep & Landing» feiert mit «The Snowball Protocol» Comeback

Fabian Riedner von 08. November 2025, 11:43 Uhr

Das neue Special bringt die Reihe nach einer langen Pause zurück. Im Weihnachtsprogramm von Disney Channel ist das Format auch unter gebracht.

Nach mehr als zehn Jahren Pause bringt Disney seine preisgekrönte Weihnachtsreihe «Prep & Landing» zurück. Das neue Special mit dem Titel «The Snowball Protocol» startet am 28. November exklusiv auf



Produziert von Disney Television Animation und erneut verantwortet von Kevin Deters und Stevie Wermers-Skelton, setzt das Special die Tradition der Reihe fort, Santa Claus Elite-Vorbereitungsteam bei seiner turbulenten Arbeit zu begleiten. Neben den Originalsprechern Dave Foley, Sarah Chalke und Derek Richardson stoßen unter anderem Manny Jacinto, Dulcé Sloan und Danny Pudi zur Besetzung. Ergänzend erscheinen neue Kurzfilme wie «Prep & Landing: As Told by Chibi» und «How Not to Draw: Lanny and Wayne», die auf YouTube, Disney Channel und Disney+ starten.



Begleitend zum Special veröffentlicht Disney am 21. November den neuen Weihnachtssong Where Would We Be Without Magee sowie eine limitierte Toddland-Merchandise-Kollektion. Auch im linearen Programm gibt es reichlich «Prep & Landing»: Am 30. November feiert das Special seine ABC-Premiere, bevor es am 13. Dezember im Rahmen von Freeforms 25 Days of Christmas wiederholt wird.





