US-Fernsehen

«Prep & Landing» feiert mit «The Snowball Protocol» Comeback

von

Das neue Special bringt die Reihe nach einer langen Pause zurück. Im Weihnachtsprogramm von Disney Channel ist das Format auch unter gebracht.

Nach mehr als zehn Jahren Pause bringt Disney seine preisgekrönte Weihnachtsreihe «Prep & Landing» zurück. Das neue Special mit dem Titel «The Snowball Protocol» startet am 28. November exklusiv auf Disney+, einen Tag nach der TV-Premiere am 27. November auf dem Disney Channel. In der vierten Ausgabe des beliebten Franchises kehren die weihnachtlichen Elfen Lanny und Wayne zurück  und müssen sich diesmal mit einer Mission voller Pannen, Missverständnisse und Schneeballschlachten herumschlagen.

Produziert von Disney Television Animation und erneut verantwortet von Kevin Deters und Stevie Wermers-Skelton, setzt das Special die Tradition der Reihe fort, Santa Claus Elite-Vorbereitungsteam bei seiner turbulenten Arbeit zu begleiten. Neben den Originalsprechern Dave Foley, Sarah Chalke und Derek Richardson stoßen unter anderem Manny Jacinto, Dulcé Sloan und Danny Pudi zur Besetzung. Ergänzend erscheinen neue Kurzfilme wie «Prep & Landing: As Told by Chibi» und «How Not to Draw: Lanny and Wayne», die auf YouTube, Disney Channel und Disney+ starten.

Begleitend zum Special veröffentlicht Disney am 21. November den neuen Weihnachtssong Where Would We Be Without Magee sowie eine limitierte Toddland-Merchandise-Kollektion. Auch im linearen Programm gibt es reichlich «Prep & Landing»: Am 30. November feiert das Special seine ABC-Premiere, bevor es am 13. Dezember im Rahmen von Freeforms 25 Days of Christmas wiederholt wird.



Kurz-URL: qmde.de/166143
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«37° Leben» zeigt Wege aus Trauma und Wutnächster Artikel«Re:turn» startet mit starkem Thema: Frauen schützen, Schweigen brechen
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «BravoCon Live with Andy Cohen»: Staraufgebot, Jubiläum und Weihnachtsspecial US-Fernsehen «Bel-Air»: Neuer Teasert für den Abschied US-Fernsehen Netflix zeigt Trailer zu «A Man on the Inside» US-Fernsehen Kimora Lee Simmons kehrt mit neuer Realityshow zurück US-Fernsehen Mehr Glamour, mehr Drama: «The Real Housewives of Beverly Hills» US-Fernsehen ABC präsentiert umfangreiches Weihnachtsprogramm US-Fernsehen ABC feiert 40 Jahre «Golden Girls» mit großer «20/20»-Sonderausgabe

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung