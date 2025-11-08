Kimora Lee Simmons kehrt mit neuer Realityshow zurück

Die Queen of Fabulosity ist wieder da: Kimora Lee Simmons, einst Model, Unternehmerin und Reality-TV-Pionierin, feiert ihr Comeback auf E!. Ihre neue Serie «Kimora: Back in the Fab Lane» startet am 2. Dezember um 22 Uhr mit einer Doppelfolge. Im frisch veröffentlichten Trailer zeigt sich die fünffache Mutter gewohnt glamourös und kämpft als alleinerziehende Unternehmerin an gleich mehreren Fronten: Familie, Mode und Millionengeschäfte.
In der Doku-Serie lässt Simmons ihr Publikum erneut an ihrem luxuriösen Alltag teilhaben. Sie leitet weiterhin ihr legendäres Modelabel Baby Phat, während ihre Töchter Ming und Aoki inzwischen selbst in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und eigene Marken aufbauen. Zwischen Mode-Events, Geschäftsverhandlungen, Schulwettkämpfen ihrer Söhne und Familienchaos präsentiert Kimora eine Welt, die ebenso extravagant wie emotional ist eine Rückkehr zu jener Mischung aus Selbstbewusstsein, Humor und Glanz, mit der sie einst Reality-TV-Geschichte schrieb.
Produziert wird «Kimora: Back in the Fab Lane» von Hartbeat, dem Produktionsunternehmen von Kevin Hart. Neben Simmons selbst gehören Hart, Luke Kelly-Clyne, Meghan Hoffman und Bryan Smiley zu den Executive Producern. Nach über einem Jahrzehnt TV-Pause kehrt Kimora damit zu jenem Sender zurück, der sie einst zur Reality-Ikone machte und verspricht eine neue, laut E!, noch fabulosere Ära.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel