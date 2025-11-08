Kimora Lee Simmons kehrt mit neuer Realityshow zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender E! wird «Back in the Fab Lane» ausstrahlen. Startschuss ist im Dezember.

Die Queen of Fabulosity ist wieder da: Kimora Lee Simmons, einst Model, Unternehmerin und Reality-TV-Pionierin, feiert ihr Comeback auf E!. Ihre neue Seriestartet am 2. Dezember um 22 Uhr mit einer Doppelfolge. Im frisch veröffentlichten Trailer zeigt sich die fünffache Mutter gewohnt glamourös  und kämpft als alleinerziehende Unternehmerin an gleich mehreren Fronten: Familie, Mode und Millionengeschäfte.In der Doku-Serie lässt Simmons ihr Publikum erneut an ihrem luxuriösen Alltag teilhaben. Sie leitet weiterhin ihr legendäres Modelabel Baby Phat, während ihre Töchter Ming und Aoki inzwischen selbst in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und eigene Marken aufbauen. Zwischen Mode-Events, Geschäftsverhandlungen, Schulwettkämpfen ihrer Söhne und Familienchaos präsentiert Kimora eine Welt, die ebenso extravagant wie emotional ist  eine Rückkehr zu jener Mischung aus Selbstbewusstsein, Humor und Glanz, mit der sie einst Reality-TV-Geschichte schrieb.Produziert wird «Kimora: Back in the Fab Lane» von Hartbeat, dem Produktionsunternehmen von Kevin Hart. Neben Simmons selbst gehören Hart, Luke Kelly-Clyne, Meghan Hoffman und Bryan Smiley zu den Executive Producern. Nach über einem Jahrzehnt TV-Pause kehrt Kimora damit zu jenem Sender zurück, der sie einst zur Reality-Ikone machte  und verspricht eine neue, laut E!, noch fabulosere Ära.