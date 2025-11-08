«The Night Manager»: Tom Hiddleston muss nach Kolumbien

England

Demnächst soll die zweite Staffel der Serie bei BBC One gestartet werden.

Acht Jahre nach dem gefeierten Finale kehrt Tom Hiddleston als Ex-Agent Jonathan Pine zurück: Die zweite Staffel vonstartet 2026 bei Prime Video (weltweit, außer UK) und in Großbritannien bei BBC One und BBC iPlayer. Die neue Staffel setzt die Geschichte im Hier und Jetzt fort und führt Pine in ein internationales Netz aus Korruption, Waffenhandel und Verrat.Zu Beginn lebt Pine unter neuer Identität als Alex Goodwin, ein unscheinbarer MI6-Mitarbeiter, der in London eine Überwachungseinheit leitet. Doch ein zufälliges Wiedersehen mit einem alten Söldner aus Richard Ropers Umfeld (der Waffenhändler aus Staffel eins) reißt ihn zurück in die gefährliche Welt der Geheimdienste. Eine Spur führt nach Kolumbien, wo Pine auf den undurchsichtigen Unternehmer Teddy Dos Santos (Diego Calva) trifft. Mithilfe der Geschäftsfrau Roxana Bolaños (Camila Morrone) gelingt es ihm, in Teddys Waffenoperation einzudringen  und stößt dabei auf eine Verschwörung, die ein ganzes Land destabilisieren könnte.Neben Hiddleston kehren Olivia Colman als Agentin Angela Burr, Alistair Petrie und Douglas Hodge zurück. Neu im Cast sind Indira Varma, Paul Chahidi und Hayley Squires. Regie führt die BAFTA-Gewinnerin Georgi Banks-Davies («I Hate Suzie»). Produziert wird die sechsteilige Serie erneut von The Ink Factory und Character 7  unter anderem mit Beteiligung von Hugh Laurie und Tom Hiddleston selbst. Drehorte waren unter anderem Spanien, Kolumbien, Frankreich und das Vereinigte Königreich.