Apple startet True-Crime-ähnlichen Überlebenspodcast

Apple veröffentlicht am 10. November 2025 mit «Adrift» eine neue achtteilige Original-Podcast-Serie, die auf einer wahren Begebenheit basiert. Erzählt wird die dramatische Geschichte der britischen Familie Robertson, die Anfang der 1970er-Jahre ihr altes Leben aufgab, um auf einem Segelboot die Welt zu umrunden und mitten im Pazifik in einen verzweifelten Überlebenskampf geriet.
Mit intensivem Sounddesign, Originalaufnahmen und exklusiven Interviews rekonstruiert der Podcast die dramatischen Ereignisse, die das Leben der Familie für immer veränderten. Nach dem Untergang ihres Bootes treiben Dougal und Lyn Robertson mit ihren fünf Kindern wochenlang auf offenem Meer ohne Funkgerät, mit knappen Vorräten und umgeben von Haien. Dabei geraten sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch an ihre Grenzen. Erzählt wird ihre Odyssee von der preisgekrönten Journalistin Becky Milligan, die Stimmen von Zeitzeugen, Archivmaterial und Musik zu einem immersiven Hörerlebnis verbindet.
Produziert wird «Adrift» von Blanchard House in Zusammenarbeit mit Apple Podcasts. Es ist nach «Extrasensory» und «The Pirate of Prague» bereits das dritte Originalprojekt des Unternehmens. Die Serie ist weltweit exklusiv bei Apple Podcasts verfügbar.
