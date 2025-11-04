Vermischtes

Apple startet True-Crime-ähnlichen Überlebenspodcast

von

«Adrift» geht bereits am 10. November online. Die acht Teile werden bei Apple Podcasts zu hören sein.

Apple veröffentlicht am 10. November 2025 mit «Adrift» eine neue achtteilige Original-Podcast-Serie, die auf einer wahren Begebenheit basiert. Erzählt wird die dramatische Geschichte der britischen Familie Robertson, die Anfang der 1970er-Jahre ihr altes Leben aufgab, um auf einem Segelboot die Welt zu umrunden  und mitten im Pazifik in einen verzweifelten Überlebenskampf geriet.

Mit intensivem Sounddesign, Originalaufnahmen und exklusiven Interviews rekonstruiert der Podcast die dramatischen Ereignisse, die das Leben der Familie für immer veränderten. Nach dem Untergang ihres Bootes treiben Dougal und Lyn Robertson mit ihren fünf Kindern wochenlang auf offenem Meer  ohne Funkgerät, mit knappen Vorräten und umgeben von Haien. Dabei geraten sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch an ihre Grenzen. Erzählt wird ihre Odyssee von der preisgekrönten Journalistin Becky Milligan, die Stimmen von Zeitzeugen, Archivmaterial und Musik zu einem immersiven Hörerlebnis verbindet.

Produziert wird «Adrift» von Blanchard House in Zusammenarbeit mit Apple Podcasts. Es ist nach «Extrasensory» und «The Pirate of Prague» bereits das dritte Originalprojekt des Unternehmens. Die Serie ist weltweit exklusiv bei Apple Podcasts verfügbar.

Kurz-URL: qmde.de/166015
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelFX bestellt «Snowfall»-Spin-off
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Vermischtes YouTube TV holt Bloomberg an Bord Vermischtes HBO Max startet im Januar 2026 Vermischtes «Seelenfänger» bekommt eine sechste Staffel Vermischtes Mystery-Serie «Wäldern» geht weiter Vermischtes Prime Video erstmals unter offizieller AGF-Messung Vermischtes Taylor Sheridan schließt Mega-Deal mit NBCUniversal Vermischtes Neuer SWR-Podcast «Der Landarzt vom Murgtal»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung