Jon Stewart bleibt dem «Daily Show» ein weiteres Jahr erhalten

Jon Stewart verlängert seine Rückkehr zum «Daily Show» um ein weiteres Jahr. Der Comedian, der seit Anfang 2024 wieder einmal pro Woche durch die Kultsendung auf Comedy Central führt, bleibt mindestens bis Dezember 2026 Moderator und Executive Producer der Show. Die übrigen Wochentage übernehmen weiterhin die bekannten Teammitglieder Ronny Chieng, Jordan Klepper, Michael Kosta, Desi Lydic, Josh Johnson, Troy Iwata und Grace Kuhlenschmidt, die ab Dienstag das Ruder übernehmen.
Comedy-Central-Chef Ari Pearce lobte Stewart als prägenden Kopf des Formats: Jon Stewart hat das Genre, das er selbst geschaffen hat, weiterentwickelt. Seine Rückkehr steht für den scharfsinnigen Humor und die politische Treffsicherheit, die den Daily Show ausmachen. Die Verlängerung sei nicht nur ein Gewinn für die Zuschauer, sondern auch für den Sender und dessen Partner.
Mit der Vertragsverlängerung setzt Paramount in einer schwierigen Phase des Late-Night-Geschäfts auf Beständigkeit. Während CBS im kommenden Jahr das «Late Show»-Format mit Stephen Colbert einstellt und andere Sender ihre Talkshows umstrukturieren, gilt Stewarts Montagsshow als verlässliche Marke mit überschaubaren Produktionskosten. Seit seiner Rückkehr 2024 sorgt der 62-Jährige mit bissiger politischer Satire wieder regelmäßig für Schlagzeilen und hält das einst wegbereitende Format auch im Streaming-Zeitalter relevant.
