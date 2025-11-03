Quotennews

«Hensslers Dreamteam» verliert die Million aber hält die Zielgruppe

von

Abend zwei mit «Hensslers Dreamteam» und die Eins vor dem Komma ist bereits weg.

Das neue Format «Hensslers Dreamteam» war in der Vorwoche mit 1,04 Millionen Zuschauern und 4,9 Prozent recht gut gestartet. In Woche zwei ist hier jedoch bereits die Million-Marke weg, Show zwei wollten noch lediglich 0,96 Millionen Zuschauer sehen, damit sank der Marktanteil von 4,9 Prozent auf 4,7 Prozent. Das Minus von rund 80.000 Zuschauern dürfte zu verkraften sein, vor allem, da VOX die komplette Zielgruppe halten konnte. Wie bereits in Show eins waren gestern 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige bei der Koch-Show dabei. Das bringt der roten Kugel prozentual sogar ein Plus von 3,9 auf 4,2 Prozent.

Jubelstürme wird die Primetime dennoch nicht ernten, der Vorabend übertrumpft die Primetime-Leistung ganz schön arg. «Die Beet-Brüder» sammeln ab 18:10 Uhr starke 1,49 Millionen Zuschauer im Schnitt sein, das war eine Quote von satten 7,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann das DIY-Format glänzende 0,38 Millionen Umworbene ergattern, was zu 10,2 Prozent am entsprechenden Markt reicht. Auch bereits noch früher am Tag ist VOX entsprechend erfolgreich, «auto mobil - Das VOX Automagazin» kommt im Vorfeld ab 17 Uhr auf 0,92 Millionen Zuschauer und gleichzeitig 0,21 Millionen Werberelevante. Die Quoten für die Auto-Show lagen bei 5,9 und 7,4 Prozent.

Den Vorwurf, dass VOX diese Reichweiten und Quoten nicht mit in die Primetime transportiert bekommt, muss man sich bei der roten Kugel demnach gefallen lassen. Im Anschluss an das 20:15 Uhr-Programm kommt «Prominent!» auf noch 0,51 Millionen Zuschauer und daher 6,2 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe kann mit 0,10 Millionen Umworbenen immerhin 5,9 Prozent halten.

