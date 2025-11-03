Quotennews

«Hensslers Dreamteam» verliert die Million aber hält die Zielgruppe

Felix Maier von 03. November 2025, 08:47 Uhr

Abend zwei mit «Hensslers Dreamteam» und die Eins vor dem Komma ist bereits weg.

Das neue Format «Hensslers Dreamteam» war in der Vorwoche mit 1,04 Millionen Zuschauern und 4,9 Prozent recht gut gestartet. In Woche zwei ist hier jedoch bereits die Million-Marke weg, Show zwei wollten noch lediglich 0,96 Millionen Zuschauer sehen, damit sank der Marktanteil von 4,9 Prozent auf 4,7 Prozent. Das Minus von rund 80.000 Zuschauern dürfte zu verkraften sein, vor allem, da



Jubelstürme wird die Primetime dennoch nicht ernten, der Vorabend übertrumpft die Primetime-Leistung ganz schön arg. «Die Beet-Brüder» sammeln ab 18:10 Uhr starke 1,49 Millionen Zuschauer im Schnitt sein, das war eine Quote von satten 7,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann das DIY-Format glänzende 0,38 Millionen Umworbene ergattern, was zu 10,2 Prozent am entsprechenden Markt reicht. Auch bereits noch früher am Tag ist VOX entsprechend erfolgreich, «auto mobil - Das VOX Automagazin» kommt im Vorfeld ab 17 Uhr auf 0,92 Millionen Zuschauer und gleichzeitig 0,21 Millionen Werberelevante. Die Quoten für die Auto-Show lagen bei 5,9 und 7,4 Prozent.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

