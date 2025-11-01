«Achtung Kontrolle!» kümmert sich um den Tages-Bestwert

Quotennews

Vor der Primetime kann Kabel Eins die beste Tagesleistung abrufen.

Eigentlich sollte die Primetime das Highlight eines TV-Tages sein - im Falle von Kabel Eins lief das gestern auch gar nicht schlecht ab.kann sich nach dem Katastrophen-Start vor 0,25 Millionen Zuschauern über 0,42 Millionen Zuschauern wohl freuen, der Marktanteil wiederholt die Vorwochen-Leistung von 2,0 Prozent (Reichweite Vorwoche: 0,45 Millionen). Im Hinblick auf die anderen Formate wird der Sender jedoch ins Grübeln kommen müssen. Das Folgeprogramm mitist mit 0,43 Millionen Zuschauern bereits marginal besser, der Marktanteil gefällt mit 3,2 Prozent ab 22:20 Uhr ebenfalls mehr. In der Zielgruppe stellt das Format mit 0,14 Millionen Umworbenen sogar den Tagesbestwert des Senders, das waren 5,4 Prozent am entsprechenden Markt. «Perspektiven des Todes» kommt auf lediglich 0,11 Millionen und 3,5 Prozent.Doch zurück zur Gesamtreichweite -holte mit 0,50 Millionen bereits um 18 Uhr deutlich mehr Reichweite ins Haus, hierbei lag die Quote bei 3,4 Prozent. Und noch besser läuft es schlussendlich im direkten Vorlauf des 20:15 Uhr-Programms.sichert Kabel Eins schöne 0,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, daraus resultieren 2,9 Prozent am TV-Markt. Das Problem bleibt, dass diese Reichweite nicht mit in den Abend genommen werden konnte.«Achtung Kontrolle!» schaffte mit 0,12 Millionen Umworbenen zudem den zweitbesten Wert des gestrigen Freitags für Kabel Eins, der Marktanteil der Show lag bei 4,5 Prozent. «Mein Lokal, Dein Lokal» ging mit 0,07 Millionen Werberelevanten und einem Marktanteil von 3,4 Prozent eher unter