«Harry Wild» kehrt mit Spielfilmlangem Special zurück

Der internationale Krimiehit «Harry Wild» mit Jane Seymour meldet sich im Herbst mit einem besonderen Highlight zurück: Ein spielfilmlanges Special beendet am 24. November exklusiv bei Acorn TV die vierte Staffel der beliebten Serie. Die Episode erscheint pünktlich zum Thanksgiving-Wochenende und verspricht Spannung, Humor und jede Menge Drama.
Im Special steht eigentlich alles im Zeichen der Liebe bis bei der Hochzeit von Vicky (Danielle Ryan) und Cormac (Muiris Crowley) ein Giftanschlag die Feier ins Chaos stürzt. Gemeinsam mit der FBI-Ermittlerin nimmt Harry Wild (Jane Seymour) die Verfolgung auf, während der eigentliche Anschlagsziel flieht. Doch bald geraten Harry und ihr Schützling Fergus (Rohan Nedd) selbst ins Visier des Killers. Zwischen Dublin und der Hochzeitsgesellschaft beginnt ein nervenaufreibendes Rennen gegen die Zeit, in dem auch Orla (Aoife Mulholland), Glenn (Paul Tylak) und Concepta (Breda Hegarty) ihre eigenen Pläne schmieden.
Produziert wird das Special von Dynamic Television in Koproduktion mit Acorn Media Enterprises und dem ZDF. Schöpfer David Logan schrieb das Drehbuch zusammen mit Jo Spain, Regie führte Robin Quinn. Für 2026 ist bereits eine fünfte Staffel angekündigt mit sechs neuen Episoden, die sich derzeit in Produktion befinden.
