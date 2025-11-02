«The Family Man»: Dritte Staffel startet im November

International

Prime Video hat die Premiere der neuen Staffel angekündigt. Fans müssen bis zum 21. November warten.

Der indische Serienhitkehrt zurück: Wie Prime Video jetzt bestätigt hat, startet Staffel drei am 21. November 2025 weltweit beim Streamingdienst. Damit beginnt ein neues Kapitel um Geheimagent Srikant Tiwari, gespielt von Manoj Bajpayee, der zwischen seinem Familienleben und dem gefährlichen Alltag als Ermittler des fiktiven indischen Nachrichtendienstes TASC jongliert.Die neue Staffel entsteht erneut unter der Regie des gefeierten Duos Raj & DK, die auch das Drehbuch gemeinsam mit Suman Kumar verantworten. Neben Bajpayee kehren Priyamani und Sharib Hashmi zurück, während Jaideep Ahlawat, Nimrat Kaur und Jugal Hansraj neu zum Ensemble stoßen. Die Serie bleibt dem bewährten Mix aus Spionagethriller, Action und schwarzem Humor treu und knüpft an die Ereignisse von Staffel zwei an, in der eine tamilische Untergrundbewegung im Mittelpunkt stand.Inhaltlich folgt «The Family Man» dem Doppelleben des Geheimagenten Srikant Tiwari, der als leitender Offizier der Threat Analysis and Surveillance Cell (TASC) arbeitet  einer Spezialeinheit der indischen National Investigation Agency. Während er in Staffel eins einen großangelegten Terroranschlag, die sogenannte Mission Zulfiqar, zu verhindern versucht, steht in Staffel zwei eine militärische Widerstandsbewegung aus Sri Lanka im Fokus. Staffel drei führt die Handlung schließlich in den Nordosten Indiens, wo ein Konflikt mit China droht. Laut Vorschau nutzt die gegnerische Seite die COVID-19-Pandemie als Ablenkung, um einen Angriff zu starten  und stellt Srikant vor seine bislang gefährlichste Mission.