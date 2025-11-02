Wintersport und Frauenfußball live ab 10.15 Uhr

Nach dem großen Wintersporttag am Samstag geht es im ZDF am 7. Dezember 2025 sportlich weiter: «sportstudio live» startet erneut um 10:15 Uhr und bietet bis zum Nachmittag ein volles Programm mit Ski, Biathlon, Skispringen und Rodeln. Den Abschluss bildet das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München ab 16:50 Uhr. Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein, die Expertenrunden aus Trondheim, Innsbruck, Wisla und Östersund verbindet.
Der Sonntag beginnt mit den Highlights des alpinen Ski-Weltcups: Zusammenfassungen des Riesenslaloms der Frauen aus Tremblant (Kommentator Julius Hilfenhaus) und des Super-G der Männer aus Beaver Creek (Fabian Meseberg). Danach geht es live zur Nordischen Kombination nach Trondheim, wo die Männer im Skispringen antreten (Meili Scheidemann). Anschließend folgen der Langlauf-Weltcup der Frauen über zehn Kilometer und der Rodel-Weltcup der Männer aus Innsbruck, bevor der Biathlon-Weltcup aus Östersund übernimmt. Dort kommentiert Volker Grube gemeinsam mit Sven Fischer, moderiert wird von Alexander Ruda, unterstützt von Expertin Denise Herrmann-Wick.
Am Nachmittag wechseln sich Nordische Kombination, Biathlon und Skispringen ab: Die Kombinierer absolvieren ihren 10-Kilometer-Lauf, bevor die Skispringer in Wisla zum ersten Durchgang antreten. Nach dem spannenden Verfolgungsrennen der Biathlon-Männer kehren die Zuschauer zum zweiten Sprungdurchgang zurück, erneut mit Lena Kesting und Severin Freund.
Zum Abschluss des Sporttages steht ab 16:50 Uhr live das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga auf dem Programm: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München. Kommentiert wird die Partie von Gari Paubandt, im Stadion moderiert Lili Engels. Begleitend bietet sportstudio.de mehrere Livestreams aus Nordamerika an: darunter die Riesenslaloms der Frauen und Männer aus Tremblant und Beaver Creek jeweils mit den ersten und zweiten Läufen am späten Nachmittag und Abend.
