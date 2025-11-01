«Kanzlei Liebling Kreuzberg» geht weiter

TV-News

Luise von Finckh, Gabriela Maria Schmeide und Emre Aksizoglu sind in neuer Folge der Kultreihe zu sehen.

Am Freitag, den 28. November 2025, um 20:15 Uhr, zeigt das Erste den neuen Spielfilmmit dem Titel Nachbarschaftshilfe. In der modernen Fortsetzung der beliebten Anwaltsreihe herrscht in der Berliner Kanzlei wieder einmal Hochbetrieb  und jede Menge Herz, Humor und Menschlichkeit. Unter der Regie von Petra K. Wagner entsteht eine warmherzige, pointierte Geschichte über Gerechtigkeit, Verantwortung und das Miteinander im Kiez.Im Mittelpunkt steht Lisa Liebling (gespielt von Luise von Finckh), die zwischen juristischen Fällen, moralischen Fragen und aufkeimenden Gefühlen für ihren Kollegen Cem Oktay (Emre Aksizoglu) ihren Platz sucht. Während Kanzlei-Assistentin Senta Kurzweg (Anja Franke) den Laden mit gewohntem Pragmatismus am Laufen hält, wird Lisa in einen bewegenden Fall verwickelt: Die ältere Erika Hagenbruch (Cornelia Heyse) steht nach dem Tod ihres Mannes vor dem Ruin. Mit Hilfe ihrer Mutter Sarah Liebling (Roswitha Schreiner) deckt Lisa ein skrupelloses Bankenkomplott auf, das kleine Geschäftsleute in den finanziellen Abgrund treibt.Parallel dazu wird Dr. Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide) mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Eine alte Freundin aus DDR-Zeiten (Ulrike Krumbiegel) bittet um juristischen Beistand, als ein Unfall in ihrer Tanzschule zur existenziellen Bedrohung wird. Zwischen Loyalität und Pflichtgefühl muss Talia erkennen, dass alte Wunden nicht immer heilen  und dass man manchmal nur durch die Wahrheit zu sich selbst zurückfindet.