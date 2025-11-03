ntv zeigt neue Doku über deutsche Familienunternehmen im Wandel

Am Samstag, 22. November um 19:10 Uhr, präsentiert ntv die neue Dokumentation «Stark, beständig, Mittelstand Familienunternehmen im Wandel». Der 41-minütige Film blickt hinter die Kulissen traditionsreicher Betriebe und zeigt, wie sich Deutschlands Mittelstand in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, Globalisierung und politischer Reformversprechen behauptet.
Während die Bundesregierung vom Herbst der Reformen spricht, fragt die Reportage, wo tatsächlich angesetzt werden muss, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Reichen politische Gipfelgespräche aus oder braucht es greifbare Veränderungen für die Unternehmen, die das Rückgrat des Landes bilden? Ministerpräsident Mario Voigt und zahlreiche Unternehmer kommen zu Wort und diskutieren die Herausforderungen und Chancen für familiengeführte Betriebe.
Produziert wurde die Reportage von RTL News. Sie zeigt eindrucksvoll, wie Mittelständler zwischen Tradition, Innovationsdruck und internationalen Märkten navigieren und warum gerade jetzt ihre Anpassungsfähigkeit und unternehmerische Stärke über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland entscheiden.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel