«Hope Street» kehrt mit Staffel 5 zurück

In der neuen Staffel sorgt ein Autobombenanschlag beim Halbmarathon für Ärger.

Die Polizeiseriemeldet sich in diesem Herbst mit ihrer fünften Staffel zurück  und feiert dabei ein besonderes Jubiläum: Mit den neuen Folgen erreicht die Produktion ihre 50. Episode. Die Serie, eine Koproduktion von BBC Northern Ireland, BBC Daytime und BritBox, spielt im fiktiven Küstenort Port Devine und verbindet Kriminalfälle mit persönlichen Geschichten der Bewohner.Zum Auftakt der achtteiligen Staffel sorgt ein Autobombenanschlag beim Halbmarathon für Aufsehen. Der neue Polizist Donal Gallagher (gespielt von Cameron Cuffe, «Krypton») ist als Erster am Tatort und trifft dort auf Dr. Sasha Cookson (Jenn Murray, «The Lovers»)  zwischen den beiden knistert es sofort. Doch auch abseits der Ermittlungen geht es turbulent zu: Inspector Eve Dunlop (Tara Lynne ONeill) gerät in eine Ehekrise, während Clint und Nicole Devine-Dunwoody (Aaron McCusker und Niamh McGrady) mit der Rückkehr von Brandi (Katie Shortt) konfrontiert werden, die einst ihr Baby entführt hatte.Spannung, Romantik und Tragödien prägen die neue Staffel: Von gestohlenen Autos über Betrugsfälle bis hin zu einem erschütternden Todesfall im Finale  Port Devine bleibt ein Ort voller Geheimnisse. Hinter der Produktion stehen erneut Paul Marquess und Donna Wiffen von Long Story TV («London Kills», «The Light in The Hall»). Die Drehbücher stammen unter anderem von Paul Marquess, Brian McGilloway und Stuart Drennan. «Hope Street» startet am 27. Oktober auf BBC iPlayer und BBC One Northern Ireland, bevor die Serie ab dem 31. Oktober auch im BBC-Daytime-Programm zu sehen ist.