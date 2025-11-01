England

«A League of Their Own» geht in die letzte Runde

von

Sky UK kündigt Abschieds-Staffel mit Staraufgebot an. Es sind Harry Maguire, Alex Brooker und Chris McCausland dabei.

Sky verabschiedet sich von einem seiner langlebigsten Unterhaltungshits: Die finale Staffel von «A League of Their Own» startet am 12. November auf Sky und NOW. Gastgeber Romesh Ranganathan führt noch einmal durch das beliebte Mix aus Comedy, Sport und Chaos  unterstützt von Teamkapitänen Jamie Redknapp und Jill Scott sowie Serien-Urgestein Micah Richards.

Zur 20. und letzten Staffel fährt die Show ein Staraufgebot auf, das sich sehen lassen kann: Unter den Gästen sind Wayne Rooney, Maya Jama, Dame Laura Kenny, Chloe Kelly, Harry Maguire, Alex Brooker, Chris McCausland, Paddy The Baddy Pimblett, Jon Richardson, Tony Bellew und viele weitere. Wie gewohnt warten spektakuläre und absurde Herausforderungen auf die Teams  darunter ein Weltrekordversuch im Golf, rasante Runden mit Formel-1-Champion Max Verstappen in Silverstone, ein Segelrennen mit Sir Ben Ainslie und Ellie Aldridge sowie eine Begegnung mit Cricket-Star Jofra Archer am Schlagmal.

Seit dem Start im Jahr 2010 hat sich die mehrfach mit dem BAFTA-Award ausgezeichnete Sky-Originalshow zu einem Publikumsliebling entwickelt. Über 15 Jahre hinweg sorgte «A League of Their Own» mit schrägen Spielen, sportlichen Extremen und charmantem britischem Humor für Kultstatus. Produziert wird das Erfolgsformat von CPL Productions, einer Seven.One Studios-Firma.

