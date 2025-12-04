HBO Max startet im März 2026 in Großbritannien und Irland

HBO Max setzt seine europäische Expansion fort: Wie CEO Casey Bloys bei einer Präsentation in London bekanntgab, startet der Streamingdienst im März 2026 in Großbritannien und Irland. Damit erhalten Zuschauer dort erstmals direkten Zugang zu den Premiummarken von HBO, Warner Bros. und DC in einer einzigen App.
Erst wenige Stunden zuvor hatte Warner Bros. Discovery bestätigt, dass HBO Max bereits am 13. Januar 2026 in Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein online geht. Nun folgt mit dem britischen Markt eine Region, in der HBO-Inhalte bislang fast ausschließlich unter dem Dach von Sky zu sehen waren.
Zum Angebot zählen große HBO- und Max-Serien wie «The Pitt», «It: Welcome to Derry», «House of the Dragon», «The Last of Us», «The White Lotus» und «Euphoria». Auch Film-Fans kommen mit Titeln wie «Superman», «The Batman», «Dune» sowie der «Harry Potter»-Reihe auf ihre Kosten. Der Start bedeutet jedoch nicht das Ende der langjährigen Partnerschaft zwischen HBO und Sky. Dank eines erweiterten Deals bleiben HBO-Inhalte auch weiterhin ohne Zusatzkosten auf Sky verfügbar.
