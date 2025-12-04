US-Fernsehen

Hulu verlängert Football-Komödie «Chad Powers»

Der Streamingdienst bestellt eine zweite Staffel der Comedy rund um Glen Powell, der erneut in die Rolle des schrägen Quarterbacks schlüpft.

Hulu setzt seine Football-Komödie «Chad Powers» fort und hat offiziell eine zweite Staffel bestellt. Hauptdarsteller Glen Powell kehrt erneut in der Doppelrolle als Russ Holliday beziehungsweise dessen Alter Ego Chad Powers zurück. Die Serie basiert auf einem beliebten Segment aus «Elis Places», in dem Football-Legende Eli Manning verkleidet an einem Walk-on-Tryout der Penn State University teilnahm.

In der ersten Staffel spielte Powell einen einst gefeierten Quarterback, dessen Karriere nach einem fatalen Fehltritt in sich zusammenfiel. Acht Jahre später erfindet sich Holliday neu: Unter dem Decknamen Chad Powers versucht er, bei den strauchelnden South Georgia Catfish heimlich ein Comeback zu starten. Die Serie kombiniert Sport, Slapstick und Herz  und fand schnell ein großes Publikum.

Zu den weiteren Stars der ersten Staffel zählen Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez und Steve Zahn. Hinter der Kamera stehen Glen Powell und Michael Waldron («Loki») als Co-Schöpfer, unterstützt von einem prominent besetzten Produzententeam, darunter Eli und Peyton Manning. «Chad Powers» wird von 20th Television produziert.

