US-Fernsehen

Netflix kündigt neue Vegas-Serie an

von

Hinter dem Projekt stehen die «Billions»-Schöpfer Brian Koppelman und David Levien und unterstützt von Filmlegende Martin Scorsese.

Der US-Streamingdienst Netflix erweitert sein Line-up um eine neue hochkarätige Dramaserie, die tief in die glitzernde  und gefährliche  Casino-Welt von Las Vegas eintauchen wird. Noch ohne offiziellen Titel wird die achtteilige Serie von den «Billions»-Showrunnern Brian Koppelman und David Levien entwickelt, die zugleich als Autoren und Executive Producer fungieren. Die beiden gelten seit ihrem Drehbuchdebüt «Rounders» als ausgewiesene Experten für Glücksspielstoff und schufen später auch das Vegas-Heist-Sequel «Oceans Thirteen».

Unterstützt wird das Duo von niemand Geringerem als Martin Scorsese, der als Executive Producer an Bord ist. Der Regisseur von Klassikern wie «Casino» und Produzent der HBO-Serie «Boardwalk Empire» bringt damit erneut seine Handschrift in ein großes Serienprojekt ein. Neben Koppelman, Levien und Scorsese gehören auch Sikelia Productions, Julie und Rick Yorn (Expanded Media), Paul Schiff, Beth Schacter sowie Co-Executive Producer Kerry Orent zum Produzententeam.

Inhaltlich siedelt sich das neue Netflix-Drama im heutigen Las Vegas an  einer modernisierten, aber weiterhin brandgefährlichen Version der Glücksspielmetropole. Im Mittelpunkt steht Robert Bobby Red Redman, der Präsident des angesagtesten Hotel-Casinos der Stadt. Um seine Machtposition zu sichern und auszubauen, muss Redman riskante Entscheidungen treffen und sich in einem Umfeld behaupten, in dem Loyalität selten und Intrigen allgegenwärtig sind.


