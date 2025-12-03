CBS verlängert «Boston Blue» und «Sheriff Country»

US-Fernsehen

Nach nur sechs ausgestrahlten Folgen zieht CBS eine äußerst schnelle Bilanz: Die beiden neuen Freitagsserien «Boston Blue» und «Sheriff Country» entwickeln sich zu Publikumsmagneten.



CBS setzt weiter auf seine neuen Krimiableger: Sowohlals auchbekommen eine zweite Staffel. Wie Variety berichtet, zieht der Sender damit ungewöhnlich früh die Konsequenzen aus den starken Quoten der beiden Formate. Beide Serien haben erst am 17. Oktober ihr Debüt als Teil der CBS-Herbstsaison gefeiert und bislang lediglich sechs Episoden ausgestrahlt.Beide Produktionen basieren auf etablierten Marken: «Boston Blue» spinnt die Geschichte aus «Blue Bloods» weiter, während «Sheriff Country» aus dem CBS-Hit «Fire Country» hervorging. Programmlich teilen sie sich den Freitagabend  und verhelfen CBS dort regelmäßig zum Tagessieg. Laut Nielsen Live+7 kommt «Sheriff Country» bislang auf durchschnittlich 7,6 Millionen Zuschauer pro Folge, «Boston Blue» schafft sogar 8 Millionen. Zudem haben beide Formate dafür gesorgt, dass CBS seit ihrem Start jeden Freitag in der Gesamtreichweite dominiert.In «Sheriff Country» spielt Morena Baccarin die titelgebende Sheriff Mickey Fox, die in Edgewater, Kalifornien, Ermittlungen leitet und gleichzeitig mit komplizierten familiären Verhältnissen ringt. Zum Ensemble gehören außerdem Matt Lauria, W. Earl Brown, Christopher Gorham und Michele Weaver. Die Serie stammt von Max Thierot, Tony Phelan und Joan Rater  den Machern von «Fire Country»  und wird unter anderem von Jerry Bruckheimer Television produziert.«Boston Blue» holt Donnie Wahlberg als Danny Reagan zurück, der nach seiner NYPD-Zeit nun beim Boston Police Department ermittelt. An seiner Seite steht Sonequa Martin-Green als Detective Lena Silver. Ebenfalls zum Cast gehören Gloria Reuben, Maggie Lawson, Marcus Scribner, Mika Amonsen und Ernie Hudson. Entwickelt wurde die Serie von Brandon Sonnier und Brandon Margolis, produziert wird sie ebenfalls mit Beteiligung von Jerry Bruckheimer Television.