ARD-Comedy: «Gipfeltreffen» meldet sich zurück

TV-News

Die Sendung ist besetzt mit dem Trio Sträter, König und Schubert.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat die Rückkehr eines seiner Comedyformate angekündigt. Genauer gesagt handelt es sich ummit Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König. Auf die Schirme kommt das Trio demnächst am Donnerstag, den 22. Januar 2026 in der Late-Prime um 23.05 Uhr. Zuvor ist ebenfalls schon die Programmfarbe Comedy im Aufgebot, und zwar in Gestalt, welches schon ab 22.20 Uhr startet.Inhaltlich soll nachträglich der Rohrbruch von Dieter Bohlen beweint. Außerdem wollen sich die drei bei allen Hühnern entschuldigen, die nach der Folge therapeutische Hilfe benötigen. Johann muss den Unterschied zwischen "mit Hühnern aufstehen" und "auf Hühner stehen" noch lernen. Fragen sollen gestellt werden an Ruth Moschner, Wincent Weiss, Louis Klamroth, Alexandra Popp, 2RaumWohnung, Sasha und Marleen Lohse.Im Frühjahr war die Produktion zumindest im Hinblick auf das jüngere Publikum ein Erfolg, wenngleich ein abnehmender. Waren zu Beginn der letzten Staffel noch zweistellige Wert um zehn Prozent, ließ man dann immer weiter auf acht, sieben und sechs Prozent nach. Auch am Gesamtmarkt schwankte man zwischen hier mäßigen zehn Prozent und mageren acht Prozent - Steigerungen kämen also durchaus gelegen.