«Alphamännchen»: Netflix verlängert die deutsche Comedy

Netflix hat die deutsche Comedyserie «Alphamännchen» offiziell für eine zweite Staffel verlängert. Die Adaption des spanischen Netflix-Hits «Machos Alfa» war im Oktober 2025 gestartet und erzählte von vier Männern Anfang/Mitte 40, die sich in einer Welt zurechtfinden müssen, in der klassische Rollenbilder ständig hinterfragt werden und in der ihr gut gemeinter Versuch, moderne Männer zu sein, oft nur für größere Probleme sorgt. Mit Tom Beck, David Rott, Moritz Führmann und Serkan Kaya in den Hauptrollen wurde die erste Staffel als Ensemble-Comedy positioniert, die zwischen Midlife-Crisis, verletztem Ego und Selbstoptimierungswahn pendelte.
Offenbar traf das Thema genug Nerv, um Netflix zu einer schnellen Verlängerung zu bewegen. Ähnlich wie das spanische Original, das mittlerweile vier Staffeln umfasst und international zu einem festen Bestandteil des Comedy-Portfolios von Netflix geworden ist, soll auch die deutsche Version weiter ausgebaut werden. Inhaltlich knüpft Staffel zwei an die offenen Enden des Erstlings an: Ulf muss nach seiner beruflichen Schlappe endlich Verantwortung übernehmen, Andi ringt weiterhin um seine Ehe, Cem versucht seine neue Lebenssituation mit Tochter und Patchwork-Struktur zu meistern, während Erik sich nach emotionalen Rückschlägen neu orientieren muss und das alles in einer Welt, die kaum noch Geduld für ihre altmodischen Reflexe hat.
Mit Figuren wie Kim, Elif, Silke oder Vanessa will die Serie zudem ihre weiblichen Perspektiven stärker ausbauen, nachdem Staffel eins vielfach dafür gelobt wurde, dass sie nicht nur über Männer sprach, sondern ebenso deren Umfeld kritisch beleuchtete. Hinter der Kamera bleibt das kreative Team unverändert, Netflix sieht in der Reihe eine langfristige Chance im Rahmen seiner internationalen Strategie für lokale Comedy-Adaptionen. Frankreich, Italien und die Niederlande hatten ihre Versionen bereits verlängert nun zieht Deutschland nach und reiht sich damit offiziell in das globale Franchise ein.
