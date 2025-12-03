Primetime-Check

Wie erfolgreich war RTLZWEI mit «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern»? Punktete beim ZDF eine «Marie Brand»-Wiederholung?

Das Erste setzte am Dienstag auf die DFB-Pokal-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen (0:1), die von 5,12 Millionen Zuschauern verfolgt wurde. Die Sendung sicherte sich 23,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen waren 1,43 Millionen Zuseher dabei, der Marktanteil wurde auf 30,6 Prozent taxiert. Die «Tagesthemen» gegen 21.30 Uhr sahen 4,45 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 19,9 Prozent bei allen sowie 26,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Wiederholung von «Marie Brand und der entsorgte Mann» sahen 4,18 Millionen Zuschauer, es wurden 17,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Wiederholung schnappte sich 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei schlechten 4,6 Prozent. Das «heute journal» kam danach noch auf 2,82 Millionen und 12,8 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 0,22 Millionen und 4,6 Prozent erreicht. Die «37°»-Dokumentation Ehrenamt  unersetzlich, unbezahlbar sahen dann noch 1,25 Millionen, das brachte 6,4 Prozent bei allen sowie 3,6 Prozent bei den jungen Menschen.

«Hochzeit auf den ersten Blick» brachte Sat.1 0,66 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 4,2 Prozent erreicht. Die «Spiegel TV  Reportage» mit dem Titel Mein Leben mit 200 Kilo  letzte Hoffnung Magenband aus dem Jahr 2024 brachte noch 4,6 Prozent Marktanteil. RTL holte 2,90 Millionen Zuschauer mit «Bauer sucht Frau», danach sahen 1,39 Millionen noch «Extra». Die Formate verbuchten 10,4 und 8,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Bei ProSieben erreichte «TV total» 0,92 Millionen Zuschauer, danach kam «Experte für alles» auf 0,41 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 9,2 und 4,4 Prozent.

Bei VOX sahen 0,56 Millionen Menschen «Mälzers Meisterklasse», die Sendung verbuchte schlechte 4,3 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Mit «Hot oder Schrott  Die Allestester» wurden 6,2 Prozent erreicht. RTLZWEI punktete mit «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern», das von 0,61 Millionen Menschen gesehen wurde. Bei den jungen Erwachsenen waren 5,3 Prozent möglich, «Hartz und herzlich» aus Düren fuhr noch 4,5 Prozent Marktanteil ein.

Kabel Eins setzte auf den Heath-Ledger-Film «Ritter aus Leidenschaft» aus dem Jahr 2001, der 0,53 Millionen Menschen anlockte. Die Produktion von Brian Helgeland fuhr 4,8 Prozent Marktanteil ein. Leonardo DiCaprio und John Malkovich standen danach für «Der Mann in der eisernen Maske» vor der Kamera, der Spielfilm sicherte sich 0,31 Millionen und führte zu fünf Prozent in der Zielgruppe.

